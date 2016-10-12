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Erez Eğilmez: 'Sıtma, istenirse çok kolay önlenebilir'

Ünlü koreograf Erez Eğilmez, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet gönül elçisi olarak sıtma hastalığına önemli bir mücadele başlatıyor.

Erez Eğilmez: Sıtma, istenirse çok kolay önlenebilir

12 Ekim 2016 15:11

Ünlü koreograf Erez Eğilmez, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet gönül elçisi olarak, dünya tarihinin en ölümcül hastalıklarından biri olan sıtma ile önemli bir mücadele başlatıyor. 6 ay süren çalışmaları sonucu hazırladığı tez kapsamında projesini başlatan Eğilmez sıtma hastalığının şu anda dünyada olmaması gereken bir hastalık olduğunu, istenirse çok kolay önlenebileceğini açıkladı.

Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afrika açılımının bu projenin önemini arz ettiğini vurgulayan Eğilmez şöyle devam etti: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Barış için paylaşalım' cümlesinde de ifade ettiği gibi projemin ileride şahsım dışında da destek göreceğine inanıyorum. Toplumsal duyarlılığı yüksek kişiler desteklerini sunup bir konsorsiyum oluşturursa tüm kıta sorunlarının çözülmesi ütopya değil".

Dünyada birçok ünlünün toplumsal sorunlara dikkat çekip, yardım gönüllüsü olarak çalıştığını belirten Erez Eğilmez, Türkiye'deki ünlü isimlerin de bu konularda girişimlerde bulunması gerektiğini söyledi.
Eğilmez, Afrika basını ve büyükelçilerin de desteğini alacağını söylerken, Anadolu Afrika Ülkeleri İş Adamları Derneği Başkanı Levent Kuloğlu ve iş adamlarımızdan Cengiz Akçay'ın da projeye destek verdiğini belirtti. 

Etiketler: Birleşmiş Milletler BM, çağrı, sıtma hastalığı, Ünlü koreograf Erez Eğilmez


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