Erfelek Tatlıca Şelaleleri, sonbaharda bir başka güzel

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduruyor. Parkurlardan biri Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce yapılırken, diğer parkur şelalelin doğal yapısından oluşuyor.

Sonbaharda Erfelek Şelaleleri'nde görülmeye değer manzaralar oluştu. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, turizmcileri doğaya davet ederken, "Erfelek Tatlıca Şelaleleri 28 takım şelaleden oluşmaktadır. Her biri ayrı güzellikte, her biri ayrı kendine has gölleri ve görünümü çok farklı, sesleri çok farklı bütün bu şelalelere aşağıdan yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Biraz macera, biraz adrenalin ve şelalenin girişinde her türlü hizmeti sağlayan yiyecek, içecek, tuvalet ve dinlenme ihtiyaçları tesislerimizde mevcut. Yaz aylarında Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne yoğun bir talep var. 200 bin kişinin ziyaret ettiği tatlıca şelaleleri, şu anda doğasıyla ve güzelliğiyle ve sakinliğiyle herkesi Sinop'umuza ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne beklemekteyiz. Sadece Erfelek Şelaleleri'ne değil sadece Gerze ilçemizde de bulunmuş, keşfedilmiş, düzenlemeleri yapılmış olan Sorgun Takım Şelaleleri de var" dedi.