Ergene Nehri taştı, 110 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, çeltik ve fıstık ekimi yapılan yaklaşık 110 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ve bölgedeki yağışlar ile beraber Meriç bölgesinde bulunan sulama göletlerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ifade etti. Ergin, “Yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Ergene Nehri'nin taşmasından dolayı Meriç bölgemizde 110 bin dönüm çeltik ve fıstık ekimi yapılan tarım arazisi sular altında kaldı. Ergene Nehri'nden gelen taşkın suları ile beraber bölgemizde bulunan sulama göletleri yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olup, olası sedde yırtılmaları sonucu suların çekilmesi uzun zaman alacaktır" dedi.

Ergin, yaşanan taşkınlardan dolayı çiftçilerin tarlalarına giremediğini, zarar tespitine suların çekilmesinin ardından yeniden başlanacağını söyledi. Ergin, “Meriç'te bulunan çiftçi vatandaşlarımız suların çekilmesinin uzun zaman alacağından dolayı fıstık ve çeltik ekimi konusunda geç kalınacağı konusunda endişelidir” diye konuştu.

Sercan Ülgen