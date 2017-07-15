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Ergene’de kaza: 1 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ergenede kaza: 1 ölü

15 Temmuz 2017 20:08

Edinilen bilgilere göre kaza. Ergene ilçesinin Misinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Misinli yönünden İğneler yönüne gitmekte olan Ali Usanmaz (72) İdaresindeki 59 PP 673 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Usanmaz hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri de kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Sürücünün ölümüne neden olan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

Serdar Şahin
 


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