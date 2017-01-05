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Ergenekon Davası İstanbul 4’üncü Ağır Ceza’da

Ergenekon Davasında yeniden yargılama için görevlendirilen İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin "yetkisizlik" vererek dosyayı Ankara’ya göndermesine ilişkin sanık avukatlarının yaptığı itiraz kabul edildi. Davaya İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Ergenekon Davası İstanbul 4üncü Ağır Cezada

05 Ocak 2017 15:02

Yargıtay’ın bozma kararı verdiği Ergenekon Davası’nda yeniden yargılama için görevlendirilen İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik" vererek dosyayı Ankara’ya göndermişti. Davanın sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz ile diğer sanıkların avukatlarından Celal Ülgen bu karara itiraz etmişti. İtirazlar dilekçelerini değerlendiren İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazların yerinde olduğuna hükmederek, Ergenekon Davasına bakmakla yetkili mahkemenin İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi.

Ergenekon Davası’ndaki 274 sanığın yeniden yargılanacağı Ergenekon Davasına İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bakacak. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin 21 Nisan 2016 tarihinde bozulmasına karar verdiği Ergenekon Davası’na bakmakla görevlendirilen İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Ankara’ya gönderilmesini kararlaştırdı. Kararın gerekçelerinde sanıklara yüklenen eylemlerin çoğunun işlendiği yerin Ankara olduğuna dikkat çekilmişti.

ERGENEKON DAVASI 5 AĞUSTOS’TA KARARA BAĞLANMIŞTI

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 74 sanıklı Ergenekon Davası’nı 5 Ağustos 2013’te karara bağlayarak, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan’ı "darbeye teşebbüs suçundan" ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz’i ağırlaştırılmış müebbet,Mehmet Haberal’ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay’ı 34 yıl 8 ay, Sinan Aygün 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırmıştı.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanması gerektiği yönündeki itirazını haklı bulduğunu ve bunu bozma nedeni saydığını bildirmişti. Yargıtay, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon Davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini ve "Ergenekon terör örgütünün" varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamamasını bozma gerekçesi yapmıştı.

(Başak Akbulut / İHA)

Etiketler: ağır ceza mahkemesi, Ergenekon davası, Yargıtay


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