Diğer
Kategoriler

Ergenekon sanığı Avukat Kudbeddin Kaya’ya silahlı saldırı

Ergenekon sanığı Avukat Kudbeddin Kaya, Yeşilköy’de arkadaşlarıyla birlikte gittiği lokantada silahla vurularak öldürüldü.

Ergenekon sanığı Avukat Kudbeddin Kayaya silahlı saldırı

01 Kasım 2017 05:24

Olay akşam saat 22:30 sıralarında Bakırköy Cümbüş sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte buraya yemek yemeye gelen Avukat Kudbeddin Kaya, bir süre sonra Lavaboya gitti. Lavabo çıkışında yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından başına isabet olmak üzere 5 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Avukat Kudbeddin Kaya yere yığıldı. Lokanta çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. O esnada lokanta içerisinde bulunan müşteriler ise hızla dışarı çıktı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı ise geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Avukat Kudbeddin Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, açılan ateş sonucu lokanta içerisinde bulunan 2 kişi de hafif yaralandı.

Yapılan incelemelerin ardından Avukat Kudbeddin Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Restoran içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Kudbeddin Kaya’nın Ergenekon davasında yargıtayı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla gözaltına alınmış, ardında da tutuklanmıştı. Avukat Kudbeddin Kaya daha sonra beraat etmişti.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç