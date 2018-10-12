'Ergenlik sivilcelerinin bir hastalık değildir'

Kozmetisyen Nesrin Sürer, ergenlikte gençler için sorun haline gelen sivilce ile ilgili açıklama yaptı. Ergenlikte görünen sivilcelerin sebebi kişilerin çocukluktan gençliğe geçiş döneminde yaşadıkları değişimlerden kaynaklandığını belirten Sürer, bu kişilerin en güzel dönemlerinde beliren sivilcelerin psikolojik sıkıntılara yol açtığını ve kişileri mutsuz ettiğini ifade etti.

Artan sivilce problemlerinin sebepleri

Günümüzde maalesef sivilce problemlerinin oldukça arttığını, sebeplerinin başında gençlerin son derece sağlıksız beslenmesi olduğunu anlatan Nesrin Sürer, katkı maddeli gıdaları çok tükettiklerini, cilt temizliğine pek önem vermediklerini ve özellikle kızların çok fazla makyaj yaptıklarını, sonrasında da temizlemediklerini vurguladı.

Bu tür durumların sivilcelerin çoğalmasına sebep olduğunu dile getiren Sürer, artık günümüzde bu sivilce sorunlarının doğal yöntemlerle çözümlendiğinin altını çizdi.

Fiziksel olgunluğu sağlayan hormonların yağ bezlerinin daha çok yağ üretmesine neden olduğunu, bu yağın deri yüzeyine geçişini sağlayan kanalların, yoğunlaşmış yağ kütlesi nedeniyle tıkadığını, ciltteki gözeneklerin bu tıkanma sebebiyle nefes alamadığını, dış etkenlerden, yani toz, kir ve makyaj artıklarından dolayı siyahlaştığını sözlerine ekleyen Nesrin Sürer, ciltte görünen deri üstü siyah noktaların da bu şekilde oluştuğunu belirtti.

Sürer, "Ciltteki yağların temizlenmemesi halinde bakteriler bu siyah noktaların üzerinden, yani tıkanmış yağ bezleri üzerinden, kanalların içine sızarak iltihaba yol açar. Bu durumda ‘iltihaplı sivilce'ye dönüşür. Gençlerin geçiş döneminde yaşadığı en büyük sorun budur" ifadelerini kullandı.

“Doğal yöntemlerle sivilce sorunu çözülebiliyor”

Günümüzde özel geliştirilmiş yoğun bakım yöntemleriyle gençleri aynalara küstüren sivilcelere 1-2 yıl değil, 1-2 ay gibi kısa sürede çözüm getirildiğini söyleyen Nesrin Sürer, “Bu noktada ‘oleonol acit, moris nigra' içerikli, ciltte antibiyotik etkisi oluşturan ‘hydro lotion', ‘bio heating mask'la birlikte uygulanır ve yüz güldürücü neticeler alınıyor. Bu yaklaşım cildin yağ üretimini düzenleyerek yağ azaltıcı etkisiyle ciltte sivilce oluşumunu ve ilerlemesini önlüyor” dedi.

Yöntem nasıl uygulanılıyor?

Kozmetisyen Nesrin Sürer, yöntemin uygulanma yöntemini şöyle açıkladı:

“İlk aşamada temiz cilde yağlanmayı önleyen ‘hydro lotion' serumu sürülür. Yağ dengesini düzenleyen serum özel bir cihazla birlikte cilde iyice nüfuz ettirilir. Ardından ‘bio heating mask' açmak gerekirse, mineral içerikli maskenin tüm yüz, boyun ve dekolte bölgelerine sürülür. Maskenin ısısı doğal olarak 42 dereceye kadar ısınıp tekrar 0 dereceye kadar düşerek soğuyor. Bu ısınıp ve tekrar soğuma işlemi esnasında etken maddelerin cilt altına nüfuz etmesi, soğumayla birlikte cilt gözeneklerinin sıkılaşması sağlanıyor".

Süer, yöntemin düzensiz ve sağlıksız beslenme, yanlış kozmetik kullanımı, kimyasallar, stres, adet düzensizliği, cilt temizliğinin ihmal edilmesi ve dış etkenler gibi sorunlardan kaynaklanan sivilcelerin düzelmesinde de son derece başarılı sonuçlar verdiğinin altını çizdi.