Diğer
Kategoriler

Ergin Ataman: 'Anadolu Efes finallere alışkın bir takım'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, finale çıktıklarını için mutlu olduklarını dile getirerek, finallere alışkın bir takım olduklarını vurguladı. Motum’un son topu kullanmasının sorulması üzerine Ataman, “Bırakın artık magazin kısmını. Adamlar son saniyeye kadar pres yapıyorlar. Basketbol soracaksanız sorun bana” dedi.

Ergin Ataman: Anadolu Efes finallere alışkın bir takım

17 Şubat 2018 16:14

Anadolu Efes, PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Darüşşafaka’yı 90-76’lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Motum açıklamalarda bulundu. Oyuncularının iyi oynadığını belirten Ataman, “Maça çok iyi başladık. Planladığımız gibi Doğuş’u Wilbek'in üzerine vererek, hücum opsiyonlarını devre dışı bıraktık. Pota altını iyi kapattık. Simon ile ikili oyunlarla boş atışlar bulduk. Ciddi farkı ilk çeyrekte hissettirdik. Darüşşafaka kaliteli bir kadro. Direnç gösterdiler. Takımda sahaya giren herkes katkı verdi. Finale çıktığımız için mutluyuz. Anadolu Efes finallere alışkın bir takım. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Akşam rakibimizi bekleyeceğiz. Ona göre plan yapacağız” diye konuştu.
Motum’un son topu kullanmasının sorulması üzerine Ataman, “Bırakın artık magazin kısmını. Adamlar son saniyeye kadar pres yapıyorlar. Basketbol soracaksanız sorun bana” diye cevap verdi.
Motum ise Darüşşafaka’ya karşı iyi oynadıklarını ve final maçında da böyle oynamaları gerektiğini ifade etti. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç