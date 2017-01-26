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Ergin Ataman: 'Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz" dedi.

Ergin Ataman: Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik
Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank basket maçından özel kareler - Foto Galeri

26 Ocak 2017 23:06
Ergin Ataman: 'Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik' - Tıkla İzle

THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 85-80'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman müsabakayı değerlendirdi.

Deneyimli koç, "Son zamanlarda çok iyi oynadığımız oyunlardan bir tanesiydi. Bu akşam çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Zor bir takım Fenerbahçe. Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Derbi maçı sonuçta büyük bir konsantrasyon ve eforla oynadı iki takım da. İlk devre mükemmel ve baskılı oynadık. Maccabi maçının bir benzerini burada oynamayı başardık. İkinci yarı Fenerbahçe daha baskılı oynamaya başladı. Oyunu kontrol etmek anlamında ikinci yarı verim alamadık. Öyle olunca hücumda zorlanmaya başladık. Savunmayı iyi yaptı düşünüyorum. Maçı son topa kadar getirmeyi başardık ancak erken atışlar yaptık. Son 2-3 dakika içerisinde maçı bitirmeye çalıştık ancak Dixon klasik kenar üçlük çıkardı. Perdeleme savunmaları iyi yaptık ama son toplarda bunu yapamadık. Oyuncularımı böyle bir atmosferde oynadıkları oyun için kutluyorum. Bu ligde var olacağımızı aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz. Fenerbahçe'ye Euroleague'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort

Etiketler: Ergin Ataman, fenerbahçe, galatasaray


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