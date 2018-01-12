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Ergin Ataman: 'Bu sezon hücum olarak en iyi oyunumuzu oynadık'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon hücumda en iyi oyunlarını ortaya koyduklarını ifade etti.

Ergin Ataman: Bu sezon hücum olarak en iyi oyunumuzu oynadık

12 Ocak 2018 23:29
Ergin Ataman: 'Bu sezon hücum olarak en iyi oyunumuzu oynadık' - Tıkla İzle

THY Euroleague’in 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı 104 - 95’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon hücum olarak en iyi oyunlarını oynadıklarını belirten Ataman, “Bence bu sezon hücum olarak en iyi oyunumuzu oynadık. 21 asist yaptık bu da topu iyi çevirdiğimizi gösteriyor. Doğru şut seçimlerini kullandık. McCollum’un baskı alacağını biliyorduk ve bunu ilk 3 dakikada gördük ve Douglas’ı oyuna sokarak, çift gard oynadık. Özellikle ilk yarıda Simon’un üzerinden ataklar yaptık. Hücumda sayıya ulaşabildik ve doğru yolu bulduk. Kızılyıldız iyi bir takım ve arka arkaya galibiyet aldılar. Biz de ikinci yarı hatalar yaptık. Savunma ribaundunda eksiğimiz vardı. Tüm bunların yanında çok açık ve net bir galibiyet aldık. İyi takım basketbolu oynadık. Euroleague’deki yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Savunma ribaundlarında sıkıntı yaşadık”

Deneyimli başantrenör, savunma ribaundlarında sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Savunma ribaundlarında sıkıntı çektik ve ekstra sayı verdik. Kızılyıldız, skor yapan bir takım. Dış adamları şut atabiliyor. Bunlara hazırlıklıydık. Hücum ribaundlarından sayı verdik. Riabundlarda kuvvetli olsaydık rakibi 85’li sayılarda tutabilirdik” açıklamasını yaptı.

“Douglas’tan iyi verim aldık”

Ataman, yeni transfer Toney Douglas’ın ilk maç performansından memnun olduğunu belirterek,
“Douglas’tan iyi verim aldık. Bunu bilerek transfer ettik. Hücumda takımın oyununa ciddi katkıları oldu. McCollum tek kalıyordu ve bugün McCollum’a yapılan baskıda organizasyonu o aldı. İlk Euroleague maçında sert takıma karşı iyiydi. Çok daha iyi oynayacağının sinyallerini verdi” ifadelerini kullandı.

“Şu anda transfer girişimimiz yok”

Ataman, Edwin Jackson’un transfer edileceği haberleri ile ilgili konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

“Jackson bize teklif edildi. 8 yabancımız var ve başka bir yabancı kaydettiremeyeceğimiz için düşünmüyoruz. Euroleague’de iki oyuncu gitti. Şu anda bir transfer girişimimiz yok.”

Bora Akyol - Uygar Aydın
 

 

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