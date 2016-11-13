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Ergin Ataman: 'Çok büyük saygısızlık yapıldı'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Ülker Sports Arena’da oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için, “Biz saygı istiyoruz. Bu akşam çok büyük saygısızlık yapıldı” dedi.

Ergin Ataman: Çok büyük saygısızlık yapıldı

13 Kasım 2016 22:01

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Ülker Sports Arena’da karşılaştığı Fenerbahçe’ye 92-74’lük skorla mağlup oldu. Mücadele sonrasında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Galatasaray Odeabank’ın kaptanı Sinan Güler açıklamalarda bulundu.
İlk devre çok iyi oynadıklarını belirten Ataman, “Dış adamlarımızdan sayı bulduk. Pota altında Vesely Daye'nin üstünlüğü oldu. Durduramadık. Hücumda iyi oynadığımız için maç dengede gitti. İkinci yarı aynı sıkıntı davam etti. Bu sefer kısalar yoruldu. Maçın dengesini kaybettik. Fenerbahçe üstün olduğu yerden vurdu. Pota altını koruyamadık. Biz sayı da atamadık. Teknik olarak iyi analiz etmişler. Maç koptu. Obradovic ve Fenerbaçe’yi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Göksenin'e edilen küfürleri kınıyorum"
10 gün önce THY Euroleague’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan maçta olay çıkmadığı ve buraya gelirken de iyi temennilerde bulunduğunu söyleyen Ataman, “Olympiacos maçından sonra özellikle bunu belirttim. Bu akşam Fenerbahçe taraftarı, milli oyuncumuz, Eurocop’taki şampiyonlukta mücadelesiyle tüm Türk gençliğine örmek olan Göksenin Köskal’a karış yaptığı davranışı ve küfürleri kınıyorum. Ben alıştım. Ama buraya geldiğimiz genç bir oyuncu. Yeni bir slogan yapsınlar. Genç bir sporcuya yaptıklarını şiddetle kınıyorum. Fenerbahçe büyük bütçelere sahip, Avrupa kupalarında şampiyonluğa onayan bir takım. Ama kadrosunda tek Türk oyuncu yok. Galatasaray ise Göksenin ve Sinan ile bu ülkeye Eurocup şampiyonluğunu getirdi. Biz saygı istiyoruz. Bu akşam çok büyük saygısızlık yapıldı. Fenerbahçe Kulübü’nün maçtan sonra yaptığı anonsunu şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

“Göksenin’in küfür ettiğini zannetmiyorum”
Ataman, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Göksenin Köksal’ı niye oyundan çıkarayım. Benche gitti mi bir şey yaptığını görmedim. Belki jest yapmış olabilir. Küfür ettiğini zannetmiyorum. ‘Ne yapıyorsunuz demiştir’. Fenerbahçe Kulübü kendi taraftarını kontrol etsin. Biz bundan dolayı ceza aldık. Göksenin'i Fenerbahçe taraftarı istemiyor diye oynatmıyacağım diye bir şey yok. Burada önemli olan taraftarına sahip çıkmak.”

“3. anonsu yaptırıp, ceza almalarını istemedim”
Melih Mahmutoğlu’nun yaptığı anonsa tepki göstermesinin hatırlatılması üzerine Ataman, “Basketbol oyunlarının kuralları var. Basketbol oyuncusu anons yapamaz. Bu bir kural hatası. Melih iyi niyetli. Ama kural hatası. Son 5 dakikasın hiçbir agresiflik yapmadı. Herhangi bir agresif yapıp, 3. anonsu almalarını istemedim. Sonra Ergin Ataman bilerek 3. anonsu yaptırdı olacaktı. Mola alıp oyuncularıma söyledim ceza almasınlar dedim” ifadelerini kullandı.

Maçın 3. periyodunda farkın olduğunu vurgulayan Sinan Güler ise, “3 periyotta 21-7’lik fark var. Defansta ve ofansta bir şey yapamadık. Sakinliğimizi genele yaysaydık daha çekişmeli olabilirdi. Üzülecek vaktimiz yok. Çarşamba günü önemli bir deplasmana gideceğiz” dedi. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman


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