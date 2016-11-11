Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ergin Ataman: Değerli bir galibiyet aldık

Ergin Ataman: Değerli bir galibiyet aldık

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiacos karşısında değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ergin Ataman: Değerli bir galibiyet aldık

11 Kasım 2016 23:23

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 6. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiacos’u 89-87 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca iyi savunma yaptıklarını söyleyen Ataman, “Spounolis’i iyi tuttuk. Pota altını iyi kapattık. Hücumda akıllı oynadık ve devreyi önde bitirdik. İkinci yarının tamamında oyunun kontrolü bizdeydi. Birçok kez maçı çift hanelerin üzerine çıkarma şansı oldu. Dış atışlarda etkili oldular. Rahat kazanabilirdik ama maç kazanamamanın vermiş olduğu stresten hata yaptık, faulleri kaçırdık. Neticede değerli bir galibiyet, oyuncularımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

"Russ Smith vazgeçmiş gibiydim ama.."

Russ Smith’in performansının sorulması üzerine Ataman, “Genç bir oyuncu. Hayal kırıklığına uğradık. Yaz döneminde hazırlık maçlarında çok ışık veriyordu. Son iki antrenmanda çok iyiydi. Geçen hafta Real Madrid maçından sonra vazgeçmiş gibiydim. Ama antrenmanda iyi çalıştı o yüzden bugün yine şans verdim. Bilemiyorum heyecanlanıyor mu? Onun için bu akşam faydalı olamadı. İleride kadromuzda olmaya devam ederse gene deneriz. Olursa olur, olmazsa kenarda oturur” diye cevap verdi.

Ataman, oyun kurucu transferi yapmayı düşünmedikleri söyledi. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca maçta sakatlanan Micov’un sol orta parmağında bir sıkıntı olduğunu ama oynamasına engel bir şey olmadığını açıkladı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Ergin Ataman, Galatasaray Odeabank, Olympiacos


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!