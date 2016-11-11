Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 6. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiacos’u 89-87 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca iyi savunma yaptıklarını söyleyen Ataman, “Spounolis’i iyi tuttuk. Pota altını iyi kapattık. Hücumda akıllı oynadık ve devreyi önde bitirdik. İkinci yarının tamamında oyunun kontrolü bizdeydi. Birçok kez maçı çift hanelerin üzerine çıkarma şansı oldu. Dış atışlarda etkili oldular. Rahat kazanabilirdik ama maç kazanamamanın vermiş olduğu stresten hata yaptık, faulleri kaçırdık. Neticede değerli bir galibiyet, oyuncularımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

"Russ Smith vazgeçmiş gibiydim ama.."

Russ Smith’in performansının sorulması üzerine Ataman, “Genç bir oyuncu. Hayal kırıklığına uğradık. Yaz döneminde hazırlık maçlarında çok ışık veriyordu. Son iki antrenmanda çok iyiydi. Geçen hafta Real Madrid maçından sonra vazgeçmiş gibiydim. Ama antrenmanda iyi çalıştı o yüzden bugün yine şans verdim. Bilemiyorum heyecanlanıyor mu? Onun için bu akşam faydalı olamadı. İleride kadromuzda olmaya devam ederse gene deneriz. Olursa olur, olmazsa kenarda oturur” diye cevap verdi.

Ataman, oyun kurucu transferi yapmayı düşünmedikleri söyledi. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca maçta sakatlanan Micov’un sol orta parmağında bir sıkıntı olduğunu ama oynamasına engel bir şey olmadığını açıkladı.

Oğuzhan Ort