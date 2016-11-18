Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 8. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş’u 85-81’lik skorla mağlup ederek, bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Maçın ardından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Bu bir galibiyetten çok daha fazlasıydı. Oyuncularım bu akşam çok güzel mesajlar verdiler. Galatasaray'ın hiçbir zaman geri adım atmayacağını gösterdiler. Kaunas'ta kötü bir maç oynadık ve buraya geç döndük. Adeta kendi sahamızda deplasmanda oynamış gibi olduk fikstür açısından çünkü Darüşşafaka Doğuş önceki maçını burada oynamıştı, biz Kaunas'tan gece döndük ve hafif bir idmanla maça çıktık” şeklinde konuştu.

“Onları kendi hamleleriyle şaşırttık”

Basketbolun bir takım oyunu olduğunu hatırlatan Ataman, şunları söyledi:

“Bugün oyuncularım bunu tamamen gösterdiler. Bazı oyuncularımızdan çok verim alamadık ama Emir ve Pleiss'ten harika katkı aldık. Takım oyunlarında önemli olan takım içi disiplin ve takımın mücadelesidir, bunu gözeterek çok iyi bir oyun oynadık. Yaptığımız savunma esasında Darüşşafaka Doğuş'un EuroLeague'de kullandığı bir savunma sistemiydi ve biz de bunu kullanarak onları kendi hamleleriyle şaşırttık ve başarılı olduk. Çok iyi bir oyun oynadık, maç daha farklı da bitebilirdi ama 4 farkla bitti. EuroLeague'de biz de varız.”

“Russ Smith, 1 haftadır antrenmanlara katılmıyor”

Russ Smith ve Justin Dentmon hakkında da açıklamalarda bulunan Ataman, “Bu takım elbette oyun kurucusu olmadan bu şekilde devam etmeyecektir. Russ Smith’in durumu daha da özel. Bir haftadır idmanlara katılmıyor ve kaburgasında ağrıları olduğunu söylüyor. Ancak kulüp doktorumuzun yaptığı kontrollerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Salı günkü yönetim kurulu toplantısı sonrasında oyun kurucu konusuna bakacağız ve yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Oğuzhan Ort