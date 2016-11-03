Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ergin Ataman: 'Euroleague'de daha 26 karşılaşma var"

Ergin Ataman: 'Euroleague'de daha 26 karşılaşma var"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'in uzun bir maraton olduğunu belirterek, "Henüz dört maç oynandı. Daha 26 karşılaşma var. Tabii ki her takım içeride ve dışarıda kazanabiliyor. Biz de bu amaçla parkede oluyoruz" dedi.

Ergin Ataman: Euroleaguede daha 26 karşılaşma var&quot;

03 Kasım 2016 11:41

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Bu önemli maç öncesinde sarı-kırmızılıların Başantrenörü Ergin Ataman, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid karşısında Euroleague’deki beşinci maçına çıkacak takımı zor bir maçın beklediğini söyledi. Euroleague'in uzun bir maraton olduğunu belirten Ataman, "Henüz dört maç oynandı. Daha 26 karşılaşma var. Tabii ki her takım içeride ve dışarıda kazanabiliyor. Biz de bu amaçla parkede oluyoruz. Karşımızda bir ekol olacak. Biz de her geçen maçta üstüne bir şeyler koyarak gelişiyoruz. Birlikte oynayarak, Euroleague’in zorluk seviyesini kavrayarak, sertlik seviyesini hem antrenmanlarda anlatarak hem de maçlarda göstererek gelişiyoruz" şeklinde konuştu.

"Sertlik anlamında sıkıntımız var"

Euroleague'deki takımlardan kapasite olarak eksik olmadıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Fakat sertlik anlamında, özellikle savunmada ve ribaundlarda bir sıkıntımız oldu. Bunları yapmazsak maça ortak oluruz. Sonuçta Real Madrid deplasmanı zor olacak. Dört maçı kaybetmiş olmamız bizi hedeflerimizden vazgeçirmez. Kızılyıldız dışında diğer oynadığımız üç maç her sonuca açık karşılaşmalardı. Kızılyıldız mağlubiyeti gibi maçlar bu ligde olan sonuçlar. Fakat bu yenilgiyi telafi etmek için dış sahada büyük bir galibiyet almamız gerekiyor" diye konuştu.

"Micov ve Daye, iyileşti"

Takımdaki oyuncuların son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Ataman, "Lig maçında Micov ve Daye’i sakatlıkları nedeniyle oynatamadık. Micov iyileşti. Tam kapasiteyle oynayabilir. Austin Daye’in ağrıları devam ediyor. Antrenmana katılamadı. Göksenin Köksal’ı da ağrıları nedeniyle İstanbul’da kaldı. Justin Detmon’da da ufak bir problem vardı fakat doktorlar oynamasında bir sakınca olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!