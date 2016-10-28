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Ergin Ataman: Fenerbahçe bizden daha güçlü

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Fenerbahçe güç dengesi olarak üstümüzde bir takım" dedi.

Ergin Ataman: Fenerbahçe bizden daha güçlü

28 Ekim 2016 23:14

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 4. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 103-87 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
THY Euroelague’de aynı hafta 2 maç oynadıklarını belirten Obradovic, “Zalgiris maçından sonra oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu akşam çok iyi oynadık. İniş çıkışlar oldu ama bu çok normal. Abdi İpekçi’de oynamak her zaman zor olmuştur. Takımımı performansından dolayı tebrik ediyorum. Bütün oyunculardan çok iyi katkı aldık” şeklinde konuştu.

Ataman: “Fenerbahçe güç dengesi olarak üstümüzde bir takım”
Fenerbahçe’nin ligin şampiyonluk adayı olduğunu gösterdiğini söyleyen Ataman, “Çok iyi basketbol oynadılar. Pota altında çok ezildik. Udoh ve Vesely’nin olduğu yerlerde 17 hücum ribaundu verdik. Özellikle Sloukas, takımı orkestra gibi yönetti. Çok yüzdeli attı hem de bizim savunma dengemizi bozdu. Söylenecek fazla bir şey yok. Biz maça iyi başladık. Ama Ali Muhammed’in üst üste bulduğu üçlüklerle geri geldi. Benchten gelen oyuncularla savunma sertliğini kaybedince oyunun üstünlüğünü Fenerbahçe’ye kaptırdık. Fenerbahçe çok iyi basketbol oynayarak kazandı. Bazı oyuncularımızın savunma sertliğini başaramadığımızdan dolayı bu seviyedeki takımlara karşı direncimizi kırıyor. Normal bir sonuç. Fenerbahçe, güç dengesi olarak bizim çok üstümüzde bir takım. Taraftarımız büyük destek verdi, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Önümüzde bakacağız"
Oynadıkları 4 maçta kayıp olarak Kızılyıldız maçını gören Ataman, “Sonuçta geçen yılın Euroleague’de final oynayan iki takım ile oynadık. Bu iki mağlubiyet olabilirdi ama 100 sayı yiyerek değil. Kızılyıldız maçında elimizdeki maçı verdik. Oyuncuların karakterini değiştirmek çok kolay değil. Bugün pota altında çok ezildik. Fenerbahçe’nin uzunları bizim uzunlarımızdan daha iyi. Önümüze bakacağız. Fenerbahçe maçı derbi maçıydı. Kazanmak için buradaydık. Bizim hedef maçlarımız farklı. Kızılyıldız mağlubiyetini deplasmandaki bir maçtan çıkartmamız gerekiyor. 4’te 0 olmamız bir şey anlamına gelmiyor" dedi. 

Oğuzhan Ort


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