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Ergin Ataman hakemleri eleştirdi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Yeşilgiresun Belediyespor maçı sonrası hakemleri eleştirerek, “Ligdeki hakemler kendilerini geliştiremiyorlar. Yıllardır bu ligde hakemlik yapıp bir adım bile atamayan hakemlerimiz var” dedi.

Ergin Ataman hakemleri eleştirdi

18 Aralık 2016 17:37

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında evinde karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor’u 80-74 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Göksenin Köksal açıklamalarda bulundu. Yeşilgiresun Belediyespor'un genç oyuncuları Okben Ulubey ve Emircan Koşut’un çok iyi oynadıklarını belirten Ataman, “Ligde şans bulduklarında bu kaliteli oyuncuların neler yapabileceklerini göstermiş oldular. A Milli Takımımıza iyi oyuncuların kazanılması açısından da çok iyi. Biz de Ege Arar'ı oynatmak isterdik, bugün ancak sakatlığından dolayı oynatamadık” şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın kararlarına tepkili olan Ataman, “Ligdeki hakemler kendilerini geliştiremiyorlar. Yıllardır bu ligde hakemlik yapıp bir adım bile atamayan hakemlerimiz var. Sonuç ortada zaten yıllardır hakemlik yapıp hiç bir Avrupa kupası maçında görev bile yapamıyorlar. Bu da basketbolumuz için kötü olan taraf” diye konuştu.
Göksenin Köksal ise önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, yoğun bir dönemden geçtiklerini söyledi. 

Oğuzhan Ort


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