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Ergin Ataman: 'Hedefimiz ligde şampiyon olmak'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, artık iyi basketbol oynadıklarını belirterek, “Hedefimiz bu basketbolu ligde sürdürüp, lig şampiyonluğu olmak” dedi.

Ergin Ataman: Hedefimiz ligde şampiyon olmak

03 Şubat 2017 22:33
Ergin Ataman: 'Hedefimiz ligde şampiyon olmak' - Tıkla İzle

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 21. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’a 84-79’luk skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Maça çok iyi başladık. İlk periyotta oynayan oyuncular yoruldu. Benchten katkı alamadık. Onların da benchten gelen oyuncuları çok ciddi katkı verdi ve maça ortak oldular. 16 tane üçlük Panathinaikos için çok ciddi bir rakam. Çok zor atışları soktular. Biz çok top kaybı yaptık. Sinan gününde değildi. Oyun kurucu pozisyonunda onlara yenildik. Fitipaldo sayı atamadı. Üçüncü periyodun sonunda Luigi Lamonica’nın çaldığı 3’lük faul ise Euroleague seviyesinde olmayacak bir fauldü. Şanssız bir düdük oldu. Hakemler maç genelinde iyi değildi” şeklinde konuştu.

“Euroleague’deki takımlarla başa baş oynuyoruz”
Takımdaki olumlu gelişimin sorulması üzerine Ataman, “Sezon başında yeni takım kurduk. Oyun kurucu pozisyonundan istediğimizi verimi alamadık. Takım o dönemde ciddi sakatlıklar yaşadı. Takımda dengeyi sağlayamadık. Şu anda sağlamız. Oyuncularımın rolleri oturdu. Fitipaldo’nun gelişi Sinan’ı rahatlattı. İyi basketbol oynuyoruz. Euroleague’deki takımlarla başa baş oynuyoruz. Geçen haftadaki Fenerbahçe maçı, evimizde oynadığımız Kızılyıldız maçında iyi oynayıp, son anlarda kaybettik. Hedefimiz bu basketbolu ligde sürdürüp, lig şampiyonluğu olmak” diye konuştu. 

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

Etiketler: Ergin Ataman, galatasaray


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