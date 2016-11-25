Turkish Airlines Euroleague’in 9. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırladığı Barcelona Lassa’yı 78-64 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın başantrenörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başından sonuna kadar oyuna hakim olduklarını söyleyen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Barcelona’nın iki kısası Rice ve Oleson’a baskı yaparak başlamayı planlamıştık. Bunu Göksenin ve Sinan’la çok iyi başardık. Daha sonra da Emır Preldzic’i oyuna alarak adam değişmeli savunmayı yaparak onları şaşırttık. İlk yarı bir tek ekstra olarak Perperoglou’na 9 sayı attırdık. Ama biz de hep akıllı oynadık. Aslında ilk devre top kayıpları yapmasaydık farka gidebilirdik. İkinci yarı bu top kayıplarını da minimize edince üstünlüğümüzü kurduk. Barcelona’ya hiçbir şekilde hızlı hücum şansı vermeden savunmamızı devam ettirdik. Çok önemli bir galibiyetti bizim için. Her geçen gün daha iyi oynayarak bu yarışta sonuna kadar olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“DENTMON VE RUSS SMİTH OLMADAN KENDİMİZE BİR SİSTEM GELİŞTİRDİK”

Dentmon ve Russ Smith’in kadro dışı kalmasının oyun sistemini nasıl etkilediğiyle ilgili gelen bir soruya ise Ataman, “Son maçlarda Dentmon ve Russ Smith olmadan kendimize bir sistem geliştirdik. Bu sistemde savunma olarak da daha taktik savunmaları yapabilen bir beşle oynuyoruz. Tabi ki Dentmon da çok etkili bir oyuncu. Ama beş gündür takımdan ayrı kaldığı için onu bu maçta kullanmadım. Ama ilerleyen maçlarda o da takımdaki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

BARCELONA CEPHESİ

İlk yarıda daha defansif oynamaları gerektiğini söyleyen Barcelona Lassa Başantrenörü Georgıos Bartzokas ise, “Bizden 13-14 ribaund fazla aldılar. Onlar 20 asist yaparken biz sadece 9 asist yapmışız. O yüzden çok normal bir sonuç. İlk yarı daha defansif oynayabilirdik. Euroleague çok zorlu bir lig. Şimdi bu maçı unutmalıyız. Galatasaray’ı tebrik ederim” dedi.