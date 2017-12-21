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Ergin Ataman: Olympiakos ile kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague’in 14. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacakları Olympiakos maçı için, “Formda geliyorlar. Son olarak Atina’da CSKA Moskova’yı yendiler. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maç" dedi.

Ergin Ataman: Olympiakos ile kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız

21 Aralık 2017 20:31

Anadolu Efes’in yeni antrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague’in 14. haftasında evinde Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı maç öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Euroleague’de iç sahada art arda Olympiakos ve Brose Basket Bamberg ile önemli karşılaşmalarının olduğunu söyleyen Ataman, "Ligin ilk yarısını 5 galibiyetle kapatabilirsek, ikinci yarı için bize daha ümit verir. Onun için öncelikle tek tek bakmamız lazım. İlk etapta Olympiakos çok önemli. Onlar da çok formda geliyorlar. Son olarak Atina’da CSKA Moskova’yı yendiler. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Onun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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