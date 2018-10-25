Ergin Ataman: 'Oyuncularım mükemmel bir karakter gösterdi'

THY Euroleague'nin 4. haftasında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe'yi 89-84 mağlup etti.

Müsabaka sonrası konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iki devre iki farklı maç oynandığını ifade ederek, “İlk devrede Fenerbahçe çok agresifti ve tüm hücumumuzu bozdular. Bire birlerde bizi yendiler ve 24 sayı ürettiler buradan. Top kayıplarımızdan sonra 12 kolay fast break sayısı buldular. Fiziksel olarak ilk yarıda teslim olduk. Ama devrede soyunma odasındaki konuşmamızdan sonra, onlar gibi agresif başladık. Her şeyi değiştirdik ve biz onların hücumlarını bozduk. Kolay penetre etmelerine izin vermedik. Klasik Fenerbahçe hücumunu bulamadılar. Sonra biz tempoyu ve ritmi yakaladık. Hücumda çok akıllıydık ve her zaman sıcak oyuncuyu bulduk. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyreklerde Rodrigue Beaubois çok sıcaktı. Micic ve Pleiss bize çok yardımcı oldular. Maçın sonunda da Dunston‘la pota altından bitirdik. Oyuncularım mükemmel bir karakter gösterdiler. Avrupa'nın en iyi takımlarından birini 16 sayıdan gelip yenmek çok zordur. Çok iyi bir karakter gösterdik ve bu bizim EuroLeague'deki geleceğimiz için çok önemli” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar

