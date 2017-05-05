Diğer
Kategoriler

Ergin Ataman’a 3 maç ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Antrenörü Ergin Ataman’a 3 müsabakadan men ve 20 bin TL para cezası verdi.

Ergin Atamana 3 maç ceza

05 Mayıs 2017 18:35

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 5 Mayıs 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararı aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Antrenörü Ergin Ataman’ın, 03.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle -eylemlerin müsabaka görevlilerine yönelik olması, şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 20.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." 

Etiketler: ceza, Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!