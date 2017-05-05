Ergin Ataman’a 3 maç ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 5 Mayıs 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararı aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Antrenörü Ergin Ataman’ın, 03.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle -eylemlerin müsabaka görevlilerine yönelik olması, şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 20.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."