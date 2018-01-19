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Ergin Ataman’dan Fenerbahçe taraftarına tepki

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç esnasında Fenerbahçe taraftarının kendisine küfür ettiğini söyleyerek, “Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merek ediyorum” dedi.

Ergin Atamandan Fenerbahçe taraftarına tepki

19 Ocak 2018 23:04
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe taraftarına tepki - Tıkla İzle

THY Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Doğuş’a 89-84 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Maça çok iyi başladık. Hücumda iyi top çevirdik. Ancak 5-6 dakikadan sonra bu tersine döndü. Bu sefer Fenerbahçe agresif oldu. Ancak mücadeleye devam ettik. Savunmada Dunston’a çalınan faulleri de anlayamadım. Maçın birinci ve son çeyreğini biz kazandık. Ama ikinci çeyrekte kontrolü kaybettik. Bu çeyrekte hakemlerin verdiği bazı kararlardan da emin değiliz. Daha sonra Fenerbahçe’nin gerisinde geldik ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.
Ataman, ayrıca karşılaşma içinde sarı-lacivertli taraftarların kendisine küfür ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yıl ben hakemlerle ilgili açıklamalardan 20 bin Euro’ya yakın ceza aldım. Ama Fenerbahçe taraftar grubunun bana etmiş oldukları ağır küfürler ne kadar Eurolague’in imajına uyuyor soruyorum. Küfürler Türkçe ediliyor. Bunun denetlenmesi de kolay. Bunun önlemini alması gereken Euroleague. Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merak ediyorum.”

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar
 

 

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