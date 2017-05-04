Diğer
Kategoriler

Ergül Avcı: Galatasaray şampiyon olsa bizde poz verirdik

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ergül Avcı, "Galatasaray şampiyon olsaydı sizde poz verir miydiniz?" şeklindeki soruya, "Kesinlikle bizde poz verirdik" dedi.

Ergül Avcı: Galatasaray şampiyon olsa bizde poz verirdik

04 Mayıs 2017 13:38

2016-2017 Voleybol Sezonunu Kupa Voley ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı medya günü düzenledi. Başarılı voleybolcu Ergül Avcı, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyuz"
Dereağzı Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde konuşan Ergül Avcı, Kupa Voley’de 3. kez mutlu sona ulaşılmasının ve ardından Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayarak kupayı 5. kez kazanmalarının hatırlatılması üzerine, "Şu anda çok mutluyuz tabi ki. Bu sezon bizim adımıza çok uzun bir sezondu. Galatasaray ile final oynamak bizim için çok güzel bir duyguydu. Kazandık ve 3 maçı da 3-0'lık skorla aldı. Hepsi çok iyi oyuncular. Onlara rağmen bu skorla kazanmak bizi çok mutlu ediyor. Çok zor ve uzun bir sezonu bitirdik ve şu anda elimizde iki kupamız var ve çok mutluyuz" diye konuştu.

"İki ezeli rakibin böyle dostluk gösterisi..."
Ezeli rekabette Galatasaray ile final oynamanın nasıl bir duygu olduğu ve maçın ardından iki takım sporcularının birlikte poz vermesinin sorulmasının ardından deneyimli voleybolcu, "Onlarla yıllardır birlikte oynuyoruz. Aslında hepsi bizim arkadaşımız. Ben özellikle çok gurur duydum böyle bir sahneden. İki ezeli rakibin böyle dostluk gösterisi ve sevgi içeren bir fotoğraftı benim için. Çok gurur duyuyorum yani güzel bir sahneydi" açıklamasını yaptı.

"Bizde poz verirdik"
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ergül Avcı, "Galatasaray şampiyon olsa sizde birlikte şampiyon olan takımla poz verir miydiniz?" sorusuna, "Evet kesinlikle bizde poz verirdik. Böyle bir soruyu kesinlikle kabul etmiyorum, çünkü bizde kesinlikle verirdik" diye cevap verdi.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu 

 

Etiketler: Ergül Avcı, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!