Ergün Penbe: 'Galatasaray’ın gruptan çıkma ihtimali var'

Çanakkale’de 2018 Troya Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘2018 Troya Yılı Yıldız Futbolcular-Boğazgücü Masterlar Dostluk’ maçına katılan, uzun yıllar Galatasaray’da futbol oynayan eski milli futbolcu Ergün Penbe, Şampiyonlar Ligi’nde D Grubuna düşen Galatasaray’ın, Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova takımlarına karşı durumunu değerlendirdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Lig'inde güzel bir kura çektiğini ifade eden Ergün Penbe, “Şampiyonlar Ligi'nde çok daha zorlu gruplar vardı. Gerçi Şampiyonlar Ligi'ne kalmış takımların hepsi birbirinden iyi ve kaliteli takımlar. Ama gruplara baktığımızda 8 gruptan en iyisine düştüğümüzü diyebilirim. Ben grubu D veya E diye tahmin ediyordum. D oldu. Onun için Galatasaray’ın bu gruptan çıkma ihtimali var. Avrupa kupalarında farklı oynayan bir Galatasaray takımı var. Tabii son anda transfer yapılmaması da üzücü. Sabaha kadar uyumayan Galatasaray taraftarları biliyorum. Dediğim gibi kolay bir grup. İyi bir santraforla Galatasaray o gruptan ikinci çıkabileceğini çok rahat söyleyebilirdik. Şimdi ortada diye düşünüyorum. Galatasaray’ın başında bu kupalarda çok deneyimli bir teknik direktörü var. Farklı bir atmosferde oynayacakları için her an her şey olabileceğini düşünüyorum. Lig’de tabii ki son ana kadar Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır. Fatih Terim’le beraber, Galatasaray o ipi göğüslemek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır” şeklinde konuştu.

Murat Yüksel