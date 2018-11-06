Erhan Nacar, sosyal medyanın olumsuz etkileri konusunda uyardı

Sosyal medyanın çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve onlarla mücadele etmek için, Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği kuruldu. İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan dernek başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulundu.

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, “Bir dernek kurduk. Bu derneğin bir amacı var. Çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma sosyal yardımlaşma derneği. Bu dernek aslında çok geç kalınmış bir dernek. Daha önceden kurulması gerekiyordu. Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı. Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler. Vazgeçilmez fenomenler. Fenomenlerden birisi olan Enes Batura, biz dernek üzerinden yine ailelerden gelen şikayetler üzerine hemen açmadık tabi önce araştırdık baktık doğruluk paylarına baktık. Baktık ki gerçekten çok korkunç bir derecede sosyal medyayı 18 yaş altında olan çocuklarımız takip ediyor. Bunlar psikolojik olarak, hem pedagogların kontrolünde olması gerekiyor. Hem de anne babaların kontrolüne alınması lazım” diye konuştu.

“Ahlaki değerlerimizi unuttuk”

Çocukların ahlaki değerlerini unuttuğuna vurgu yapan Başkan Nacar, “Bunların artık bazı sosyal fenomenlerin üzerinde sosyal medyanın üzerinde yapılan bu haberleri en azından cımbızlamaları gerekiyor. Çocuklarıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Anne babaya karşı saygıları kalmamış. Çocuk artık küfür etme durumuna geldi. Ahlaki değerlerimizi unuttuk. Biz eskiden otobüslere binen yaşlılara bakardık gelen olduğu zaman kalkıp yer verirdik. Şimdi kulaklıkları takmışlar bir şekilde devam ediyor. Sosyal medyadaki bu fenomenleri kimler destekliyor? En büyük destekçileri sanatçılarımız. Bu sanatçılara birilerinin artık dur demesi lazım. Biz dernek olarak geldik ama biz o birileri değiliz. Devlettir. Devlet büyüklerimizin bu konuda hassas olduklarını çok iyi biliyorum. Ben de zaten sosyal güvenlik uzmanı olduğum için, bu duruma çocuklarımıza, evlatlarımıza nasıl baktıklarını biliyorum. Her şeyden önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, değerli eşi Emine Erdoğan ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin titiz çalışmalarını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden biz oluşturduğumuz dosyaları hem aile bakanlığına elden götüreceğiz. Hem Cumhurbaşkanlığının BİMER'ine ilgili mailler atacağız. Her şeyden önemlisi RTÜK'e atacağız” şeklinde konuştu.

“Şu anda sosyal medyada fenomenler almış başını gidiyor,devlete vergi vermiyorlar”

Sosyal medya fenomenlerinden vergi alınmadığını vurgulayan Başkan Nacar,“Bugün alkol ve sigara içimlerinde yasaklama var, ama çocukların çizgi filmlerinde yasaklama yok. Oraya da çok acil bir RTÜK gelmeli. Sosyal meydanın bir kanunu çıkıyordu hani bunlardan vergi alınacaktı ne oldu? Bunlarla da ilgili çalışmalar var. Şu anda sosyal medyada fenomenler almış başını gidiyor. Devlete vergi vermiyorlar. Ben öyle biliyorum. Vergi vermediklerinin duyumlarını alıyorum. Şahsen görmedim. Hatta korkunç derecede kazançlar var. Oysa asgari ücrete muhtaç olan vatandaşlar var. Onlar şaşaalı hayatlarını sosyal medyadan gösterirken, bizim elimizde olan yavrularımızı çalıyorlar. O yüzden bunlara bir dur demeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarınızı korumak istiyorsanız bizim derneğimizin altına gelin”

Ben buradan sanatçılarımızı da uyaracağım diyen Dernek Başkanı Nacar,“Sanatçılarımızın bazıları sen zaten meşhursun, sen zaten ünlüsün, Kerimcan kim ki. Dolayısıyla sosyal medya fenomenini arayacak, sosyal medya fenomenine bazılarından bahsediyorum. Bunlar bizim duyumlarımız bunlar bize halktan gelenler. Ben Kerimcan'ı aradığını söylediğini bilmem. Dernek başkanı olarak vatandaşlardan gelenleri anlatıyorum. Benim çıkan şarkımı yay deme lütfunda bulunamazsın sen sanatçısın. Sana sanatçı olduğun için değer veriyoruz. Kerimcan kim, Enes Batur kim? Dolayısıyla Murat Övüş diye beyefendi çıkmış bilmem ne kelimeler kullanıyor. Danla Bilinç aynı şekilde. Bir peynir lafı yaptı bir tuvalet lafı yaptı hep küfürler. Size birilerinin dur demesi lazım. Bu noktada biz dernek olarak müdahale yaptık. Çocuklarınızı korumak istiyorsanız bizim derneğimizin altına gelin. Biz sizlerden gelen rahatsızlıkları iletiyoruz” dedi.

“Elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin”

Fenomenlere elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin ve para uğruna harcamayın diyen Başkan Nacar, “Sekiz yaşında bir erkek çocuğu Kerimcan'ı izleyerek ruj sürebiliyorsa, bu çocuğun ilerisini düşünün. Lütfen sosyal medyanın üzerinde paylaşım yapanları en azından denetlemek için ilgililere söylüyorum harekete geçme zamanı gelmiştir. Biz düğmeye bastık. Sanatçılara da şunu seslenmek istiyorum. Yaşanmış bir olay vardı Kerimcan'ın herkes kaybolmuştu. Kimse arkasında durmamıştı. Ne oldu da bugün birlik beraberlik içinde olduk ve bir hanımefendinin ayakkabısının içinden alkol içebilme lütfuna geldik. Allah aşıkına biz nereye gidiyoruz? Bunların hepsine anne babalar dur diyelim. Artık bitsin. 18 yaşın altındaki çocukların bu paylaşımlara dikkat etmesi lazım. Elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin. Para kazanma uğrun onları harcamayın, onların gelecekleriyle oynamayın. Çocuklar, anne babalarınızın dualarını alın onları üzmeyin” şeklinde konuştu.

Murat Delice - Davut Genç