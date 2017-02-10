13 Şubat’ta prömeyeri yapılacak olan “Aşk -ı Memduh” isimli oyunda, usta tiyatrocu Erhan Yazcıoğlu’nun yanısıra Nurseli İdiz, Volkan Severcan ve Melda Gür rol olacak. Barış Dönmez’in yazdığı ve Bora Severcan’ın yönettiği oyun öncesinde Trump Towers'de düzenlenen basın toplantısında usta tiyatrocular kostümleri ile hazır bulundu. İki perdelik aşk-komedi türündeki oyunun provalarından da sahneleyen oyuncuların keyifli anları objektiflere yansıdı.

Yazıcıoğlu, 'Neden Trump?' sorusuna, "Aslında binadan kaynaklandı. Binada provalar yaptığımız sırada ben de hiç rahat durmam tabii. Bora ile paylaştım ve Trump’a karar verdik. Sonra bunu tekste nasıl uyarlarız diye düşündük. Onu da ben üstlendim ve yakından takip etmeye başladım. Yaptıkları yapamadıkları, günahıyla sevabı onları ironik bir biçimde tiyatronun içine soktuk ve oyun ile birleştirdik. Zaten oyun ilişkiler ve aşk üzerine kurulmuş buna birazda politik öğeler koyduk. Ortaya çok güzel lezzetli bir çorba çıktı. Sanıyorum halkta benimseyecektir. Bu tipi de. Tiyatro sahnesinde böyle bir komedi ile birleştirip sahneye çıkmakta bizim için de büyük bir şans oldu. Şuara o kadar fazla gündemde ve bir o kadar da iyi bir malzeme içeriyor. Hatalı yanlarını da gösteriyoruz. Yani övgülerle göğe çıkarmıyoruz. Ne söylememiz gerekiyorsa tiyatrocu kafamızla mümkün olduğunca ironi ile karışık eleştiriyoruz. Piyes dışına çıkmıyoruz. Tabii ki de zorluğu var. Onu sevenler Leh'inde konuşursan seviyorlar, aleyhinde konuşuyorsan sevmiyorlar. En büyük çizgisi bu, o yüzden günahıyla sevabıyla oynuyoruz. Tabi bunların bir karikatürize olduğunu düşünüp çok fazla da takılmamak gerekir. Amacımız bu günlerde insanımızı nefeslendirmek ve güldürmek” dedi.

Siyasetçi mi, tiyatrocu mu?

Erhan Yazıcıoğlu basın mensuplarının “tiyatrocu mu olmak daha iyi siyasetçi mi?” sorusuna da şu sözlerle yanıt verdi: “Tiyatrocu olmak iyi fikir. Çünkü ben dıştan belki Trump’ı andırıyorum. Ama içim hiç Trump’a benzemiyor” diye konuştu.

Trump’a özel gösterim teklifi

Nurseli İdiz, “Münevver Hürtopuz ismiyle seyirci karşısına çıkacak olan deneyimli tiyatrocu Nurseli İdiz, rolünün çok sürprizli olduğunu ve günün şartlarıyla çatlatmış bir kadını canlandırdığını aktardı. Oyunun aşk, hayat ve siyaset denkleminde gerçekleştiğini belirten İdiz, “Hayat da bu denklemden ibaret değil mi? Trump’ın seçimi bütün dünya liderlerini oturup düşündürdü. Özellikle uygulamaları. Batı ve Doğu dünyası, Müslüman ve Hristiyan keskin hatlarla ayrıldı. Dünya siyasetinde çok önemli bir nokta. Dolayısı ile böyle bir romantik komedinin içerisinde hayatımızı etkileyen son ekonomik alanda ve siyasi alanda etkileyen liderin ağzından da bir takım göndermeler yapmak hoş oldu bence.Bu bizi günümüze bağlayan bir oyun. İlişkiler açısından da gerçekten de dediğim gibi dostukları, adaşlıkların, sevgiyi ve aşk ilişkilerini bunları yitirdiğimiz günlerde bunlara bir gönderme yapmak. Çok hoş çok da eğleniyoruz” diye konuştu. İdiz, ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir Türkiye ziyaretinde kendisine özel gösterim de sunabileceklerini belirterek, “Çünkü artık tiyatrolarda üst yazı verdiyorlar. Böyle bir imkan var. Eskiden bu yoktu. Herkesin çok eğleneceğine eminim” dedi.

"Vergi alınmasın"

Yeni oyunlarıyla duydukları mutluluğu ve heyecanı paylaşan oyunculardan Volkan Severcan özellikle tiyatro biletlerinden vergi ve KDV alınmamasını talep etti. Usta Tiyatrocu Severcan, “Trump tiyatro sahnesinde ilk kez gösteriliyor.32’inci yılım mesleğimde. Şehir tiyatrolarında ilk ustam ve baba dediğim Erhan Ağabeyimdir. Nurseli de bizi kırmadı. Hepimiz ilk kez sahneyle çıkıyor gibiyiz. 18 yaşındaymış gibi hissediyorum. Ayrıca ayakta durabilmemiz için sahneye ve seyirciye ihtiyacımız var. Herşeyde indirim var tiyatrolardan da ne olur vergi almasın, devletten böyle bir isteği istediğimizi de talep ediyoruz. Eğlenceli bir aşk komedisi oynuyoruz. Evliliğe adım atacaklara evlilere boşanmış olan çiftler, hayat, ilişkiler, aşk çok bambaşka bir yere getirebilir kendilerini.13 Şubat’ta promeyerini yapacak olan oyunumuz Mart ayında turnelerle de devam edecek” dedi.

Toplantı sonrasında usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, basın mensuplarına, “Gerçekten Trump gibi hissediyorum. Biz emekli maaşlarımızı bile üsse veriyoruz” diyerek espri yaptı.

Alev Hamitoğulları - Gizem Özdemir