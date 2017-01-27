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Eriğin kilosu yarım altından daha değerli

Kış aylarına rağmen tezgahlardaki yerlerini alan yaz meyveleri, fiyatları ile adeta sıcak günleri özlettiriyor. En yüksek fiyata sahip olan meyvelerin başında ise erik, karadut ve çilek geliyor.

Eriğin kilosu yarım altından daha değerli

27 Ocak 2017 15:08

Türkiye’de yoğun kar yağışı ve soğuklar meyve ve sebze üreticilerini de vurdu. Üretimin azalmasıyla birlikte fiyatlar yükseldi. Bunun yanında zaten kış aylarında az bulunan yaz meyveleri, maddi anlamda adeta yeni bir rekor kırıyor. Mevsim şartlarından dolayı üretimi en aza inmiş bu ürünleri bulmak ise biraz zorlaştı. Yüksek fiyat çizelgesinde ilk sırayı erik alırken karadut ve çilek sıralamayı takip ediyor. Kilo ile satılamayan erik ise taneyle satışa sunuluyor. 50’şer gramdan oluşan paketler ise 25 liradan satışa sunuluyor. Karadut kilosu 20-25 liradan tezgahlarda yerini alırken, çilek ise kilosu 15-20 liradan alıcısını bekliyor. Kilo ile alıcı bulamayan karadut ise yarımşar paketler halinde satışa hazır hale getiriliyor. 

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nde 2005’ten beri tezgahı bulunan Eskişehirli Pazarcı Emin Özkaya, eriğin rekor kıran maddi değerine dikkat çekerek, “En yüksek fiyata sahip meyvelerin başında yeşil erik geliyor. Eriğin kilosu 500 lira. Gram halinde ayarlıyoruz 50’şer gramlık paketler halinde 25 liraya satıyoruz. Peşinden karadut geliyor. Kilosu 20-25 lira. Bunu takip eden de çileğimiz var ve kilosu 15-20 lira. Pazar da zengin vatandaşlara hitap edebilecek başka meyvelerden çilek ile karadut var. Sofraları zenginleştiriyor. Her gün 8-10 paket erik satıyoruz. Karadutu da yarımşar kiloluk paketler halinde günde ortalama 10 paket satıyoruz. Yaz meyveleri lükse girdiği için insanlar fiyatlarına değil, bulup bulamayacaklarına bakıyorlar. İstediğin her şeyi istediğin her yerde bulamıyorsun. Mesela bir hamile bayan aşeriyor. Erik arıyor, kışın fiyatı çok yüksek olduğu için pek bulunmuyor. Hamile bayan da bulduğu ilk yerden fiyatına bakmadan alıyor” diye ifade etti.
 


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