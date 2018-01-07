Erik ağacı kış ortasında meyve verdi |Mersin haberleri

Silifke’de ikamet eden Hulusi Köstekci yaptığı açıklamada, açıktaki bahçesinde erik ağacının kış ayında meyve verdiğini söyledi.

İlk kez bir erik ağacının kışın meyve verdiğini gördüklerinde çok şaşırdıklarını anlatan Köstekci, “Normalde mayıs sonu ve haziran ayı içinde olan erikleri 2018 Ocak ayında toplayıp tüketiyoruz. Kışın erik ağacının meyve vermesine hem şaşırdım hem de sevindim. Eriklerin tadı da çok güzel. Bazı meyvelerin çiçek açtığını duymuştum ama meyve veren bir erik ağacını ilk gördüğümde şaşkınlığımı gizleyemedim” diye konuştu.

Ocak ayında açıkta ilk defa erik ağacının meyve verdiğini belirten Köstekci, “Ocak ayının içerisindeyiz açıkta ilk defa erik meyvesi verdi. Açıkta ilk defa görülen bir olay. Seralarda dahi çiçek açmazken biz açıkta bahçemizden meyvesini yiyoruz. Yalancı bahar dedikleri bu olsa gerek. 50-60 kadar erik meyve verdi. Birazını biz birazını da eşe dosta ikram ettik” dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise normal şartlarda mayıs ve haziran ayında meyve vermesi gereken erik ağacının çevresel faktörlerden ve iklim şartlarından etkilenerek erken meyve verdiğini ifade etti. Doygun, “Hava şartlarının bir sıcak, bir soğuk olması meyveyi erken olgunlaştırmaya sokar. Ancak hava şartları da değişken olduğu için meyve yaz dönemi gibi verimli olmaz” şeklinde konuştu.

Murat Şengi

