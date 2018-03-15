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Erik kilosu 100 TL'den pazara geldi

Bahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini almaya başladı. Erik, kilosu 100 TL’den pazar tezgahlarına geldi.

Erik kilosu 100 TLden pazara geldi

15 Mart 2018 14:05

Türkiye’de en çok sevilen ve tüketilen yaz meyvelerinden olan erik pazar tezgahlarına geldi. Yaz sezonunun ilk ürünleri olan erikler 100 gramlık paketler halinde satılıyor. Paketi 10 TL’den satılan erik, görenlerin ağzını sulandırsa da alıcı bulamıyor.

Tekirdağ perşembe pazarı esnafından Levent Götürenoğulları, ellerindeki eriklerin yılın ilk ürünleri olduğu için pahalı olduğunu belirterek "Şuan 100 gramlık paketleri 10 liradan satıyoruz. Fakat bir iki hafta içerisinde düşmeye başlayacak. Kilosu 10 liraya, 5 liraya, 2 liraya kadar düşmeye başlayacak" dedi.  

smail Denizhan - Vedat Bayraktar

Etiketler: erik

 

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