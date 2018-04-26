Erim Cerit yeni sınav sistemini değerlendirdi

MEB tarafından yayınlanan sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin yapılacak 2018 yılı merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu Birey Eğitim Kurumları Koşuyolu Temel Lisesi Müdürü Erim Cerit değerlendirdi. Eğitim Uzmanı Erim Cerit, her ilçede sınavla girilecek okul olmayabileceğini ancak olmasının şart olduğu şeklinde görüş bildirdi. Ayrıca Cerit, eğitimin özel sektöre bırakılmasının daha kalıcı çözümler sunacağını savundu.

"Devletin üzerinden bu yük alınmalıdır"

Türkiye'de bazı okulların nitelikli olma kriterlerinin ne olduğuna bakılması gerektiğini belirten Cerit, "Eğitimde birey bir bütündür. Dolayısıyla hem eğitim hem de öğretim nitelikli olmalı. Geçmişte yapılan yanlış eğitim politikalarından ders alınarak, eğitimi yapan, bilen özel sektöre eğitim devir edilmeli ve devletin üzerinden bu yük alınmalıdır" şeklinde görüş bildirdi.

Erim Cerit’in yanı sıra diğer eğitimciler de yeni sistem hakkında görüşlerini bildirdiler. Öğretmen Hatice Yılmaz, yeni düzenlemede eskiye dönüş olduğu savunarak, "Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sistemine dönüş var. Öğrenciler artık kendi okullarında sınava girmeyecek. Başka okullarda sınav olacak. 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Puan hesaplama sistemi de değişti. TEOG'dan farklı bir puan hesaplama sistemi olacak. Öğrenciler, 15 dakika önce sınav salonlarında olacak" dedi.

Öğretmen Onur Soğuk ise görüşlerini şu şekilde belirtti: "Puan hesaplaması eski yıllardaki fen liselerine giriş sınav sistemini hatırlattı. Bu sınavlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik ve Fen dersinin katsayıları arttı. Puanlar hesaplanırken bu üç ders 4 ile diğer dersler 1 ile çarpılacak. Yani bu durumda; listede hiç beklenmedik liseleri görürken, iyi olarak bilinen birçok okul listeye alınmadı. Bu durum tartışma konusu olurken 34 ilde sınavla alacak anadolu lisesi de bulunmuyor. Bu durumda sınavla bir okula gitmek isteyen öğrenci farklı ile gitmek zorunda kalabilir. Diğer bir husus, açıklanan nitelikli liseler dışındaki okulların adrese dayalı olarak öğrenci alacağını biliniyor. Buna göre belirsiz olan diğer durum bu liselerin hangi bölgelerde yer aldığı. Yani çember sistemine göre bir adresin kaç km uzaklığa kadar bölgedeki okulları kapsadığını Haziran'da yayımlanacak yerleştirme kılavuzunda öğrenilecek".

Yeni sistem nasıl olacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz hafta 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre sınavla öğrenci alan liseler belli oldu. Sınavla öğrenci alan liselerin listesi tüm illere göre belirlenmiş oldu. Yapılan açıklamada merkezi sınavın isteğe bağlı olduğunu vurgularken merkezi sınava katılmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihini 11-18 Nisan 2018 olarak açıkladı. Sınava girerek nitelikli liselere yerleşmek isteyen adayların sınav başvuruları elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullarda yapılacak. Sınavla öğrenci alacak liseler arasında fen liseleri, imam hatip liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri de yer aldı.

Sınav iki bölümden oluşacak

Sınav iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika sürecek. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Sınav 2 Haziran’da yapılacak

8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak olan sınav, 2 Haziran’da gerçekleşecek. Birinci bölüm 9.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. Sonuçlar 22 Haziran’da duyurulacak. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, adrese dayalı kayıt sistemiyle liseye yerleşecek.