Türkiye’de 154 takım arasında maç kaybetmeyen 14 takım arasında yer aldıklarını hatırlatan Eriş, “Biz Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak bu davaya baş koyduk. Matematiksel olarak hedefimizin iki puan gerisindeyiz. Oyuncularımızın inançları, birbirlerine olan saygı ve sevgileri, mücadele istekleri bizleri gelecek adına umutlandırıyor. İnşallah takımımız bu sene hedeflediği şampiyonluğa ulaşacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Eriş, hafta sonu Çatalcaspor ile berabere kaldıkları maç ile birlikte geride kalan 6 maçlık periyodu değerlendirdi. Türkiye liglerinde yer alan 154 takım arasında namağlup 14 takım arasında yer aldıklarını ifade eden Eriş, “Bunu profesyonel anlamda iyi gidişimizin bir görüntüsü olarak görüyorum. Elbette yenilmeden sezon kapanır mı bilmiyoruz ama bunun için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kendi sahamızda maç kazanmak şampiyonluk adına iyi bir gidişat. Deplasmanda da kaybetmeden dönmek önemli. Ancak biz deplasman maçlarından kazanarak dönmeyi planlıyoruz buna göre oynuyoruz. Maalesef son haftada kaybettiğimiz iki puan var. Kazanmaya çok yakındık. Deplasmanlarda galibiyeti biz kaçırırken ev sahibi takım bir puana seviniyor. Bu ligde oyun beklemek ligin doğasına aykırı. Pozisyon vermeden müsabaka yaşıyoruz. Kalemize gelen bir top golle sonuçlanıyor. Tabi geri dönmek zor oluyor. Biz Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak bu davaya baş koyduk. Sadece iki puan kaybımız var. Maç başı iki ortalama ile gidiyoruz. Deplasmanda kazandığımız zamanda kaybettiğimiz puanların telafisi olacaktır. İyi oynadığımız müsabakalar var. Ben oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden memnunum. Berabere biten deplasman dönüşlerinde bile üzüntülerine şahit oluyorum. Birbirlerine olan saygıları destekleri, inançları bunu gösteriyor. İnşallah takımımız bu sene şampiyonluğa ulaşacak” diye konuştu.

“Eksik oyuncularımız ve sentetik zeminler bizi etkiliyor”

Şu an itibariyle her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Eriş, “Evet eksikliklerimiz var. Bu hafta oyuncu bazında eksikliklerimiz vardı. Barış ve Barbaros’un olmayışı orta sahada tecrübe konusunda bizi sıkıntıya soktu. Bu iki oyuncumuz sakat olmasa ve bizimle olsalardı skor daha farklı olabilirdi. Bunun yanı sıra sentetik zeminler de bizim alışık olmadığımız bir durum. Bu faktörler bizi etkiliyor. Tabi bunlar bahane değil. Bunların arkasına sığınacak değiliz” dedi.

“Az ve öz konuşup işimize bakıyoruz”

Kağıt üzerinde 3. Lige mecbur bir süreç yaşadıklarını dile getiren Eriş, “Ümit ediyorum ki kağıt üzerinde yaşadığımız bu 3. Ligi layıkıyla bitireceğiz. Çok fazla konuşmamayı tercih ediyoruz. Çok fazla konuşarak bir şeyler yapacağımız inancında değilim. Az konuşup öz konuşup işimize bakıyoruz. İnşallah bu doğrultuda hedefimize varmak istiyoruz. Herkesin gözü üzerimizde olan bir takımımız. Arkadaşlarımız bu baskıyı üzerlerinden atarak sezon sonunda istedikleri yere ulaşacaklardır” şeklinde konuştu.