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Erkan Sözeri: 'Adana Demirspor’a sonsuz başarılar'

PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da karşılıklı görüşülerek yollar ayrılan Teknik Direktör Erkan Sözeri, Adana Demirspor'a başarı diledi.

Erkan Sözeri: Adana Demirspora sonsuz başarılar

06 Ekim 2016 13:24

Sözeri, yaptığı açıklamada, sezon başı sıkıntılarla başlayıp, sorunlarla sürdürdükleri ligde 6 maçta alınan 1 mağlubiyete rağmen camianın hedefinin, beklentilerinin yüksek olması ve sabırsızlığından dolayı yönetim kuruluyla karşılıklı görüşmelerinden, kan değişiminin Adana Demirspor futbol takımı ve camiası adına sağlıklı olacağı kararı çıktığını ifade etti. Sözeri, "Geçen haftaki demecimden de anlaşılacağı üzere, hiçbir tazminat talebimiz olmadan yollarımız dostane bir şekilde ayrılmıştır. Özellikle zor günlerimizde bize destek olan başkanımız Sedat Sözlü, tüm yöneticilerimiz, Ahmet Cingöz hocamız, oyuncularımız, personelimiz ve telefonla bana ulaşıp destek olan Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Adana Demirspor camiasına sonsuz teşekkür eder başarılar dilerim" dedi.

Etiketler: Adana Demirspor, Erkan Sözeri


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