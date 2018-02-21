Erkan Sözeri: 'Futbolun daha doğrularını yaparak kazanmayı bildik'

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Eskişehirspor, kendi evinde Gazişehir Gaziantep'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantepspor galibiyet serisini 6’ya çıkararak ligde 4’üncü sıraya yerleşti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Biz 5’te 5 yapmıştık. Rakibimiz Eskişehirspor’da 3’te 3 yapmıştı. Çok zor bir maç olacağı zaten aşikardı. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldık. Eskişehirspor taraftarının önünde özellikle hakikaten örnek gösterilecek bir taraftarın önünde, Türkiye’de takdir edilmesi gereken bir taraftarın önünde çok coşkulu oynadığını biliyorduk. Bu coşkuyu da taraftar verdi zaten. Eskişehirspor da çok zorladı. Öne de geçtiler. Ama devreyi 1-1 bitirdik. İkinci yarı çok daha coşkulu oynayarak, futbolun daha doğrularını yaparak kazanmayı bildik. Net bir skor aldık. Yolumuza devam ediyoruz, oyuncularımı kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü oyuna sonradan gireni, çıkanı hepsi görevini fazlasıyla yaptılar. Bugün izleyenler de sanırım keyif almışlardır maçtan.

Çünkü hakikaten her 2 takım da çok iyi mücadele etti. Eskişehirspor’da mağlup olmasına rağmen iyi mücadele verdi. Onları da kutluyorum. Önümüzde Pazar günü Denizlispor maçı var. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Başladığımızda kötü bir puantaj ile başladığı için takımımız açıklarımızı kapatıyoruz. Allah’a şükür ilk 2’ye çok yaklaştık. Denizlispor maçını kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum oynadığımız oyunla. Artık Gaziantep halkına da bir daha seslenmek istiyorum. Stadı doldurup Denizli maçında bizi, bugün Eskişehirspor taraftarı nasıl takımını ittiyse bizi de pozitif anlamda itsinler ve onlara güzel bir galibiyet sunalım” dedi.

Burak Tekin - Kadir Arslan

