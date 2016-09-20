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Erkan Sözeri: "Hiçbir oyuncumla problemim yok"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hiçbir oyuncusu ile sorunu olmadığını söyledi.

Erkan Sözeri: &quot;Hiçbir oyuncumla problemim yok&quot;

20 Eylül 2016 13:42

Sözeri, Altınordu ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamanın abartıldığını belirterek, "Hiçbir oyuncuyla benim problemim yok ve bu olay da çok büyütüldü. Kamuoyunu ve camiamızı fazla da meşgul etmemek lazım. Bende her oyuncu çalıştığı zaman formayı giyer. Onur da başka oyuncum da çalıştığı zaman bu şanlı formayı giymeye aday. Bütün oyuncularıma eşit mesafedeyim. Bu olayı da bir daha açmamak üzere burada kapatalım" dedi.

Ligin zorluğunu her zaman ifade ettiğini ve bu haftaki sonuçlarla bunun bir kez daha gözler önüne serildiğini söyleyen Sözeri, "Kazansaydık çok önemli bir avantajımız olacaktı. Çok istedik ama maalesef olmadı. İyi mücadele ettik, iyi bir koşu kalitesi gösterdik ama dağınık oynadık. Ama toparlayacağız ve bunun çözümü bende. Kimse merak etmesin, bu taşları bu sistemi eninde sonunda oturtacağız. Biz de bir an önce olsun istiyoruz ama futbolun doğasında bunlar var. Diğer takımlar da bunu yaşıyor. Yeni takımın bazı şeyleri oturtması kolay olmuyor. Antrenmanlarda daha çok tekrar yapıp daha çok çalışacağız. Bunları çözdükten sonra daha iyi sonuç alacağız. Biz iyi bir takımız ve ben oyuncularımdan memnunum. Altınordu maçında kaybettiğimiz 2 puan bizim için önemliydi. Tabii ki çok üzgünüz, bu puan kayıplarını Balıkesirspor deplasmanında telafi edeceğiz. Antrenmanlarda daha çok çalışacağız ve bu takımı hak ettiği zirveye taşıyacağız. Bunun için 8. haftaya kadar taşların yerine oturması lazım" diye konuştu.

Erkan Sözeri, Ziraat Türkiye Kupası’nda da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini sözlerine ekledi. 


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