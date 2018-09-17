Erkan Sözeri: 'Şartlar el verirse Osmanlı Stadında oynamak isteriz'

Spor Toto 1. Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği, Eskişehir'de oynadığı mücadelede Elazığspor karşısında rahat kazandı. Ankara ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkararak ligde ilk sıraya yükseldi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Çok güzel bir statta, futbol şehrinde maç oynadık. Bu bize mutluluk verdi. Bu yüzden Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyoruz bizi misafir ettikleri için. İnşallah kardeş takım olmanın temellerini atmanın bir başlangıcı olur diye düşünüyorum. Maçın zor olacağını biliyorduk. Rahmetullah umut vaat eden bir genç oyuncumuz. Rakibimiz ligin iyi isimlerinden kurulu tecrübeli bir takım.Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş. Bugün de çok iyi müdafaa yaptılar. Kapalı defansları açmak biraz zor olur. Golü bulduktan sonra işimizin rahat olacağını öngörüyorduk. Öyle de oldu. 3-0'dan sonra o golü yememeliydik. Çünkü yarın bir golün bile çok önemli olduğunu sezon sonunda göreceğiz. Oyuncuları kutluyorum ve buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Kayıpsız gidiyoruz ama oyun kalitemizi biraz daha yukarı çekmemiz lazım o da bir gerçek. Hala istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyun olarak tam memnun olmasam da hedefe kitlenen bir oyuncu grubumuz var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

"Şartlar el evrirse Osmanlı Stadyumunda oynamak isteriz"

Mücadele Yenikent Osmanlı Stadı'nda yapılan zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Eskişehir Stadı'nda oynandı. Bu konuya da değinen Sözeri, "Saha şartları el verirse Osmanlı Stadyumu'nun şartları el verirse tabi ki orada oynamak isteriz. Seyircimizin, taraftarımızın önünde oynamak isteriz. Ama el vermezse Eryaman Stadı bitene kadar burada oynayabiliriz. Bunu süreç belirleyecek.

Çağatay Gür - Mustafa Kaplan - Burak Tekin

