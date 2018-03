Erkan Sözeri: 'Seleznyov milyon Euro'ları alırken Karabük'ü hatırlıyor da şimdi mi hatırlamak istemiyor'

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor mücadelesi hazırlıklarının iyi gittiğini aktaran Sözeri, "İyi gidiyor 6 maç galibiyetten sonra 2 hafta sıkıntılı sonuçlar aldık. Tabi 3 günde bir maç oynamanın dezavantajına yakalandık. Çünkü çok hazır değiliz bu konuda. Çok yorucu üst düzey maçlar oynuyoruz. 6 galibiyet almamız bunun göstergesi. Son 2 maç sıkıntılı geçti. Artık unutup kendimizi Ümraniyespor maçına odakladık. Alacağımız 3 maç ile seri yakalamak istiyoruz. Geldiğimizde bu takımın 6 puanı vardı ve şimdi iki hafta öncesine kadar ilk 2 hedefimiz vardı. Hedeften kopmadık ama alacağımız sonuçlar bizi nereye götürecek bakacağız. Olabiliyorsa play-off ya da ilk 2 hedefimiz var. Oyuncular ve yöneticilerle beraber buraya getirdik. Bunun için çok daha fazla çalışacağız. Bu Ümraniyespor maçından sonra çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ümraniyespor maçını kazanmak için her şeyi yapacağız"

Deneyimli teknik direktör, 26. haftada sahalarında oynayacakları Ümraniyespor mücadelesinde ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederek, "Ümraniyespor'da duygusal olarak güzel günlerim geçti. Çok kıymetli bir camia ve çok güzel bir yönetimi var. Bu anlamda onları çok seviyorum ama profesyonel olarak kendi sahamızda kazanmak için kurallar çerçevesinde her şeyi yapacağız. Centilmen bir maç olacak" açıklamasını yaptı.

"2 hafta aldığımız mağlubiyetler hedefimizi etkilemedi"

Sözeri, 6 maçlık galibiyet serisinden sonra aldıkları 2 mağlubiyetin hedefleri konusunda kendilerini olumsuz etkilemediğini belirterek, "Bitime 9 hafta var ama o 9 hafta içerisinde 27 puan var. Lige bakıldığı zaman enterasan sonuçlar alınıyor. Gerçi Süper Lig'de buna dahil. Son haftalara gelindiği zaman takımlar hedeflerin içinde oluyor. Kimisi play-off kimi düşme hattı içerisinde oluyor. İnanılmaz güzel maçlar oluyor. Talihsiz iki sonuç aldık ama bu bizim hedeflerimizi etkilemedi. Ümraniyespor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü gibi yukarıya oynayan takımlarla maçımız var. Alacağımız sonuçlar hedeflerimizin ilk 2 mi veya play-off mu olacağını belirleyecek. Hedefe kilitlendik. 2 haftalık mağlubiyeti ara olarak nitelendirip, yeniden galibiyet serisi yapmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş - Fenerbahçe maçında kurallar tam uygulansaydı tatil olurdu"

51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, ligde hakemlerin gösterdikleri performans hakkında da konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Hakemler aslında çok konuşuluyor. Konuşulmaya da devam ediliyor. Hakemler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Biz teknik direktörler olarak onları değelendiremeyiz. Onlar gerekli mercilerde objektif olarak değerlendirilirler. Bu işin fıtratında bir sürü takımın ve yöneticinin emeği var. Onlar emeklerin sahaya yansıması için çalışıyorlar. Bazı hakemlerin formsuz dönemleri oluyor. Bence olay bir taç atışı ya da faul deği. Bu konularda hata yapabilirler ama gole yakın bölümlerde ceza sahası içinde ceza sahası çevresinde olsun hassas noktalarda çok daha dikkatli olmaları gerekir. Bu da şu anlama geliyor. Oyunun sonucuna müdahale etmemeleri hakemler için de çok daha sağlıklı olacaktır. Penaltı verilmeyip diğer tarafa penaltı çalındığı zaman konuşulmaya başlıyor. Biz teknik direktörlere ve oyunculara da görev düşüyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı izledik. Kurallar tamamen geçerli olsa maç tatil olurdu. Hakemler de kendilerini biraz daha geliştirmeli. Bazen skora göre de maç yönetiyorlar. Vermeyecekleri faulleri veriyorlar."

"Seleznyov milyon Euro'ları alırken Karabük'ü hatırlıyor da şimdi mi hatırlamak istemiyor"

Erkan Sözeri, bir dönem Kardemir Karabükspor'da birlikte çalıştıkları Akhisarsporlu Seleznyov'un Fenerbahçe mücadelesi sonrasında Karabükspor ile ilgili yaptığı açıklamayı hoş bulmadığını ifade ederek, "Seleznyov gezmeyi ve eğlenceli yaşamayı seven bir oyuncu. Karabük de küçük ve şirin bir ilimiz. Karabükspor'da bana defalarca 'Benim burada canım sıkılıyor kendi performansımı veremiyorum. Gitmek istiyorum', 'Ailemle mutlu değilim' dedi. Sen oynamak istemiyorsan bizim de zorlayacak halimiz yok. Oynamak istemeyen bir oyuncuydu. Biz de bulabiliyorsan takım bulup git dedik. Maalesef kendine takım bulamadı. Karabük'te oynayıp gittikten sonra 2 - 3 gol atıp 'Orayı hatırlamak istemiyorum' demek hoş değil. Biz teknik direktörler ve oyuncular gideceğimiz şehri araştırırız ve öyle gideriz. Milyon euroları alırken hatırlıyor da şimdi mi hatırlamıyor? Karabük güzel bir ilimiz fabrika işçileri emekçiler var. O insanların olduğu yeri hatırlamak istememek bırakın profesyonelliği insanlıkla bağdaşmaz. Teknik olarak hatırlamak istemiyorum dese onda sıkıntı yoktur. Biz gerekli desteği hep verdik. Kendisi beğenmediği için profesyonel yaşamayı seçmedi. Yönetimsel de bir problem yoktu. Parasını pulunu alıyordu. Ben kendi açımdan söyleyecek olursam ekmek yediğim su içtiğim her yeri ben benimserim ve her zaman da orayı güzel bir şekilde anarım" ifadelerini kullandı.

Bora Akyol