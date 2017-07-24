Erkan Sözeri’den Slovenya açıklaması

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, teknik heyet ve Karabükspor’un isminin geçtiği bir olayda bilgi kirliliği nedeniyle yapılan haberden dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Saha şartlarının elverişsiz olduğundan dolayı Slovenya kampından 30 kilometre uzaklıktaki Avusturya’daki yeni kamp alanına geçtiklerini anlatan Sözeri, “Keşke olayın aslı bize sorulsaydı ve doğru haber yapılsaydı. Olayın içeriği çok net, saha şartları düzgün bir ama zemin çok sert. Dolaysıyla teknik ekibimizin ve sağlık ekibimizin bana uyarıları neticesi ben kendim bizzat başında durarak sahanın sulanması için. Yeteri kadar sulayamayacaklarını söylediler ve ben de bu şartlarda sağlıklı bir çalışma olmayacağını söyledim.

Bunun üzerine otelin sahibi bana ‘O zaman çıkın gidin’ gibi yakışıksız bazı ifadeler kullandı. Biz de gerginlik oluşturmadan madem öyleyse biz sonuçta Karabükspor takımı olarak sağlıklı bir kamp ortamı için gelmiştik diyerek durumu kulüp başkanımıza ve futbol şube sorumlusuna ilettim ve otelin değiştirilmesini talep ettim. Onlar da olumlu karşılayarak oteli değiştirdik. Sınır dışı gibi bir olay asla olamaz. Burada ilk hazırlık maçımızı da gidip Slovenya’da yaptık. Sınır dışı edilen bir takım buraya giremez. Oldu ki kamp sonu dönüşümüzde uçağımız Slovenya’dan kalkacak. Bakanlarımız ve mülki erkanlarımız, Büyükelçiliğimize teşekkür ediyoruz. Çok duyarlı davrandılar ve haber çıkar çıkamaz anlık olarak başkanımızı arayarak bilgi aldılar. Kamuoyunu da fazla meşgul etmemek lazım. Kamuoyunda gereksiz meşgul etmemek adına bu haberleri yaparken, beni ya da kulüp başkanımızı ya da futbol şube sorumlumuzu arayabilirler. Olayın gerçeği budur. Olumsuz saha şartlarından dolayı otelimizi değiştirdik ve Avusturya’daki otelimiz saha açısından çok iyi konumda” dedi.

Öte yandan kırmızı-mavili ekip Avusturya kampı çalışmalarını günde çift idman olarak aralıksız sürdürüyor.

Çetin Uzunkara

