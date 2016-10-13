Şu ana kadar yenilgisizliğini sürdüren Avrupa Şampiyonu Erkan Teper, geçtiğimiz aylarda dünya şampiyonu Tyson Furry’e karşı dövüşmüş olan Christian Hammer karşısında dünya şampiyonluk maçı için bilet alma mücadelesi verecek. İzleyicilere büyük bir zevk verecek olan bu karşılaşmalar, dünyanın birçok televizyon kanalında naklen yayınlanacak.

Teper: "Artık dünya şampiyonluğu zamanı geldi"

Artık dünya şampiyonluğu zamanının geldiğini belirten Erkan Teper, "Rakibim çok iyi bir sporcu bunu biliyorum. Zaten bundan sonra benim karşıma kolay rakipler çıkmayacaktır. Bunun da ekip olarak bilincindeyiz. Üçüncü kez Avrupa Şampiyonluk maçı yapacağım. Ben artık bu kemerleri değil dünya şampiyonluk kemerini istiyorum. Birçok insanın rüyaları olan bu unvanlar, benim için sadece dünya şampiyonluk kemerine çıkmak için basmam gereken merdivenin bir basamağı olma niteliği taşıyor. Sürekli olarak Avrupa Şampiyonu olmak sıktı beni artık. Dünya şampiyonluk kemerinden başka hiçbir unvan beni ilgilendirmiyor. Artık dünya şampiyonu olmak istiyorum ve bunun için de elimden gelen tüm gayretleri sergiliyorum" dedi.

Rakibin antrenörü ve menajeri Türk

Erkan Teper’in rakibinin antrenörlüğünü dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi olan Bülent Başer yaparken, menajerliğini ise Almanya’nın en büyük boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXİN’in başkanı Erol Ceylan yapıyor. Menajer Ceylan, boksörüne güvendiğini belirterek, "Christian, dünyanın en iyi boksörlerinden birisidir. Hedefimiz onu dünya şampiyonu yaparak kulübümüze ağır sıklet olan kral klasmanında bir kemer getirmektir. Hamburg’da düzenleyeceğimiz boks galasına on Türk sporcu çıkacak, bunun yanı sıra Mike Tyson’u nakavt etmiş olan Danny Williams da maç yapacak. Tüm boksseverlere muhteşem müsabakalar sunacağız, herkesi cumartesi gecesi bu galaya bekliyoruz" dedi.

Rumen boksörün antrenörü Bülent Başer ise hazırlık dönemlerinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar muhteşem antrenmanlarla bu müsabakaya hazırlandık. Chiristian şu an için formunun zirvesinde. Ona olan güvenimiz tam. Hedefimiz dünya şampiyonluğu" diye konuştu.

EC BOXİNG’in basın danışmanı Vedat Alyaz da, Hamburg’daki galadan dünya şampiyonu adayları çıkacağını ifade ederek, "O gece yapılacak olan karşılaşmalara çıkacak olan boksörler önümüzdeki dönemlerde dünya boksunu yönlendirecek olan sporculardır. Bunlar arasında dünya şampiyonları da çıkacaktır. Aynı gece olimpiyat sporcularımızdan Fatih Keleş ve Ali Eran Demirezen de ringe çıkacak. Alacakları sonuçlara göre önümüzdeki dönemlerde şampiyonluk maçlarına çıkacaklar" şeklinde konuştu.