Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Erkan Teper, Avrupa Şampiyonluğu için yumruk sallayacak

Erkan Teper, Avrupa Şampiyonluğu için yumruk sallayacak

Türk boksunun en başarılı ağır sıkleti olarak bilinen 'Dorukların Kralı' lakaplı Erkan Teper, Avrupa Şampiyonluk kemerini korumak için hafta sonu Almanya’nın Hamburg kentinde Rumen asıllı Chrisian Hammer’e karşı yumruk sallayacak.

Erkan Teper, Avrupa Şampiyonluğu için yumruk sallayacak

13 Ekim 2016 12:04

Şu ana kadar yenilgisizliğini sürdüren Avrupa Şampiyonu Erkan Teper, geçtiğimiz aylarda dünya şampiyonu Tyson Furry’e karşı dövüşmüş olan Christian Hammer karşısında dünya şampiyonluk maçı için bilet alma mücadelesi verecek. İzleyicilere büyük bir zevk verecek olan bu karşılaşmalar, dünyanın birçok televizyon kanalında naklen yayınlanacak.

Teper: "Artık dünya şampiyonluğu zamanı geldi"
Artık dünya şampiyonluğu zamanının geldiğini belirten Erkan Teper, "Rakibim çok iyi bir sporcu bunu biliyorum. Zaten bundan sonra benim karşıma kolay rakipler çıkmayacaktır. Bunun da ekip olarak bilincindeyiz. Üçüncü kez Avrupa Şampiyonluk maçı yapacağım. Ben artık bu kemerleri değil dünya şampiyonluk kemerini istiyorum. Birçok insanın rüyaları olan bu unvanlar, benim için sadece dünya şampiyonluk kemerine çıkmak için basmam gereken merdivenin bir basamağı olma niteliği taşıyor. Sürekli olarak Avrupa Şampiyonu olmak sıktı beni artık. Dünya şampiyonluk kemerinden başka hiçbir unvan beni ilgilendirmiyor. Artık dünya şampiyonu olmak istiyorum ve bunun için de elimden gelen tüm gayretleri sergiliyorum" dedi.

Rakibin antrenörü ve menajeri Türk
Erkan Teper’in rakibinin antrenörlüğünü dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi olan Bülent Başer yaparken, menajerliğini ise Almanya’nın en büyük boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXİN’in başkanı Erol Ceylan yapıyor. Menajer Ceylan, boksörüne güvendiğini belirterek, "Christian, dünyanın en iyi boksörlerinden birisidir. Hedefimiz onu dünya şampiyonu yaparak kulübümüze ağır sıklet olan kral klasmanında bir kemer getirmektir. Hamburg’da düzenleyeceğimiz boks galasına on Türk sporcu çıkacak, bunun yanı sıra Mike Tyson’u nakavt etmiş olan Danny Williams da maç yapacak. Tüm boksseverlere muhteşem müsabakalar sunacağız, herkesi cumartesi gecesi bu galaya bekliyoruz" dedi.

Rumen boksörün antrenörü Bülent Başer ise hazırlık dönemlerinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar muhteşem antrenmanlarla bu müsabakaya hazırlandık. Chiristian şu an için formunun zirvesinde. Ona olan güvenimiz tam. Hedefimiz dünya şampiyonluğu" diye konuştu.

EC BOXİNG’in basın danışmanı Vedat Alyaz da, Hamburg’daki galadan dünya şampiyonu adayları çıkacağını ifade ederek, "O gece yapılacak olan karşılaşmalara çıkacak olan boksörler önümüzdeki dönemlerde dünya boksunu yönlendirecek olan sporculardır. Bunlar arasında dünya şampiyonları da çıkacaktır. Aynı gece olimpiyat sporcularımızdan Fatih Keleş ve Ali Eran Demirezen de ringe çıkacak. Alacakları sonuçlara göre önümüzdeki dönemlerde şampiyonluk maçlarına çıkacaklar" şeklinde konuştu. 

Etiketler: almanya, Avrupa şampiyonluk kemeri, boks, Chrisian Hammer, Dorukların Kralı lakaplı Erkan Teper, Hamburg


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!