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Erkan: 'Yeni iPhone’lar satışa sunuldu'

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, iPhone modelleri olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı 7 Ekim itibariyle ön satışa sunulduğunu açıkladı.


07 Ekim 2016 11:24

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın açıklamasına göre Turkcell, bugüne kadarki en iyi ve en gelişmiş iPhone modelleri olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı 7 Ekim itibariyle ön satışa sundu. Yeni iPhone modellerinde yepyeni gelişmiş bir kamera sistemi, toza ve suya dayanıklı tasarım, stereo hoparlörler ve A10 Fusion çip yer alıyor. A10 Fusion, piyasadaki tüm akıllı telefonlar arasındaki en güçlü çip olarak öne çıkarken, iPhone’ların şimdiye kadarki en iyi pil ömrünü sunmasını da sağlıyor.

“Yeni iPhone’lar için en yüksek 4.5G hızı Turkcell’de”
Erkan, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’larını Turkcell’den alanların en yüksek 4.5G hızından yararlanabileceklerini belirterek şunları söyledi: “Akıllı telefonlar daha yüksek hızları desteklemeye başladıkça Turkcell 4.5G şebekesinin farkı da daha net anlaşılmaya başlıyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’larını Turkcell’den alanlar hem fizy Müzik, TV+, BiP, Akıllı Depo gibi Turkcell’in popüler servislerini hem de Türkiye’deki en yüksek 4.5G hızını deneyimleyebilecek. Turkcell, Apple Watch Series 2’yi ve ilk nesil Apple Watch Series 1’i de aynı gün satışa sunacak. Apple Watch Series 2; üstün egzersiz ve sağlık özellikleriyle, yerleşik GPS ile ve yüzücüler için 50 metre suya dayanıklılıkla donatıldı. Ayrıca Apple Watch Series 2, watchOS 3’ün getirdiği performans artışına ek olarak, Apple’ın bugüne kadarki en parlak ekranına ve güçlü bir çift çekirdekli işlemciye sahip.”.
 

Etiketler: Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan


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