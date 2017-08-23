Erkan Zengin Denizlispor maçına yetişecek

Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2. hafta takımını tribünden takip etmek zorunda kalan Erkan Zengin ile ilgili Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Denizlispor karşılaşmasına Erkan'ın yetişebileceğini belirten Yalçın, "Doktorlar, Erkan perşembe günü antrenmana çıkacak diye rapor verdiler. Muhtemelen perşembe antrenmana çıkarsa, haftasonu takımdaki yerini alır diye düşünüyorum. Erkan bizim için çok önemli bir oyuncu. Özellikle ofansif anlamda en etkili oyuncumuz diyebilirim. Erkan da kafa olarak olayın içerisinde, bayağı iyi çalışıyor. Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor, çaba sarf ediyor. Onun böyle bir çaba içerisinde olması güzel. Umarım bu da takımın üzerinde önümüzdeki müsabakada pozitif enerji oluşturacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin