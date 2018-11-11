Erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Türkoğlu TOKİ Küme Evleri mesire alanında kayaların arasına gizlenmiş, tanınmaz halde bir kadın cesedi bulundu. Ceset morga kaldırılırken, yapılan incelemeler sonucu genç kızın 18 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan olduğu tespit edildi.

Ardından polis ekipleri, Fatma Nur Karaoğlan ile görüşen ve tanıyan kişilerle tek tek görüştü. Detaylı soruşturmanın ardından tespit edilen cinayet zanlısı 17 yaşındaki lise öğrencisi O. A. 'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.A, alınan ifadesinde, çeşitli tarihlerde görüştüğü Fatma Nur Karaoğlan ile 1 ay önce buluştuklarını ve aralarında çıkan tartışma sonrası başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan'ı ailesi teşhis ederken, cinayet zanlısı O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muhammet Özer