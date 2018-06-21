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Erkek arkadaşının gözü önünde kendini bıçakladı

Bursa’da erkek arkadaşından ayrılan genç kız sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erkek arkadaşının gözü önünde kendini bıçakladı

21 Haziran 2018 14:34
Erkek arkadaşının gözü önünde kendini bıçakladı - Tıkla İzle

Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir birlikte olan Melisa K. (23) ile E.Y. bir kafede buluştu. Burada tartışmaya başlayan sevgililer iddiaya göre ayrılmaya karar verdi. Masadan kalkan E.Y. asansöre doğru gittiği sırada Melisa K. çantasından çıkardığı bıçakla kendini bıçaklamaya başladı. Karnına defalarca bıçak saplayan genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç kız ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. 

Derya Evren

 

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