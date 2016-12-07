Bebeği ile birlikte kaçtığı ve bunalıma girdiği iddia edilen genç kadından 3 aydır haber alınamıyor.

Adana’da geçtiğimiz yıl erkek bebek bekleyen Burcu (25) ve Tunahan Aslankeser (30) çiftinin bir kız bebekleri oldu. Doktorların bebeğin kan grubunun anne-babanın kanı ile uyuşmadığını söylemesi ile şok yaşayan aile, konunun çözülmesi için DNA testi yaptırmak istedi. Ancak DNA testine yanaşmayan anne Burcu Aslankeser, bebeği de alarak evi terk etti. Eşinden 3 aydır haber alamayan Tunahan Aslankeser, eşinin bir an önce bulunmasını ve doğan bebeğinin kendi bebeği olup olmadığının öğrenilmesini istiyor.

Bebek heyecanlarının kabusa döndüğünü belirten Tunahan Aslankeser, “Biz eşimin hamile kaldığı süre içerisinde doğuma kadar erkek çocuk bekliyorduk. Doktorlar öyle söylüyordu, yalnız kız çocuğumuz oldu. Bunu çok önemsemedik, hastaneden çıktık, 2 gün sonra bir sağlık merkezine kan vermeye gittik. Orada doktor çocuğun kan gurubunun bizimle uyuşmadığını söyledi. Farklı hastanelerde yine kan testi yaptırdık, sonuçlar yine aynı çıktı. Eşimin doğum yaptığı hastaneye gittik, orada da başhekim yardımcısı bir test yaptı. Sonuçlar yine aynı çıktı. Ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğini sorunca bizi savcılığa yönlendirdi. Hastane ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. 26 Ağustos sabahı eşim bebekle beraber ortadan kayboldu. Kendisi ortada olmadığı için şu an hiçbir şeyi çözemiyoruz” dedi.

“Neredeler, hayattalar mı bilmiyorum”

Eşi ile son görüşmesini anlatan Aslankeser, “Sabah işe gittim, eşim telefonla beni aradı. Çocuğun uyuduğunu, kendisinin de uyuyacağını söyledi. Yaklaşık 2 saat sonra aradım ve telefonu kapalıydı. Hemen eve gitmek zorunda kaldım. Eve gittiğimde kendi kıyafetlerini, bebeğin kıyafetlerini alıp evi terk ettiğini gördüm. Akşam polis merkezine gittim kayıp başvurusunda bulunmaya, kadın sığınma evine gittiğini söylediler ve orada 3 gün kalıp çıkmış. Şu anda 3 aydır bebekle beraber kayıplar ve nerede olduklarını bilmiyoruz, hayattalar mı bilmiyoruz. En azından bir şekilde ulaşıp ne olduğunu, niye kaçtığını anlatsın. Bu iş, bu olaylar çözülsün ve bizde normal yaşantımıza devam edelim” diye konuştu.

“Evliliğimizi aceleye getirdik, çok seviyorduk”

Eşi ile severek evlendiklerini, hiçbir problemleri olmadığını dile getiren Tunahan Aslankeser, o kadar ki evliliklerini bile aceleye getirdiklerini söyledi. Evliliklerinin aceleye getirilmesinin kimsenin kafasında herhangi bir şüphe oluşturmaması gerektiğini belirten Aslankeser, eşinin evlendikten 6-7 ay sonra hamile kaldığını ifade etti.

“Eşim beni aldatmış olamaz”

Çocuğun kan grubunun kendileri ile uyuşmaması dahilinde bile eşi tarafından aldatıldığı ihtimalini aklına getirmediğini söyleyen Aslankeser, “Eşimden şüphe etmiş olsaydım bu olayı öğrendiğimde ayın 2’si idi, eşim evden gittiğinde ayın 26’sı idi. Yaklaşık 24 gün bir süreç var, zaten şüphe etmiş olsaydım 24 gün o insanla beraber yaşamazdım” dedi.

Eşinin olaylardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu anlatan Aslankeser, “Geri dön ya da dönme. Senden hiçbir beklentim yok benim. Bütün amacım ‘çocuk benim mi değil mi.’ Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Bunu bana ulaşıp bir şekilde anlatırsan bana yetecektir” diyerek eşine seslendi.

4 ay boyunca başvurmadığı kurum kalmadığını belirten Aslankeser, hiçbir kurumdan geri dönüş alamadığını öne sürdü. Emniyet birimlerinin olayla ilgilendiğini, yalnız henüz bir sonuç alınmadığını kaydeden Aslankeser, yetkilerden eşinin bulunması için destek istedi.

Halil Karahan - Mihrap Düzöz