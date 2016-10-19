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Erkek çocuğunu taciz etti, linçten polis kurtardı

Adana'da erkek çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen bir kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Erkek çocuğunu taciz etti, linçten polis kurtardı

19 Ekim 2016 09:04

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.A. (16) isimli çocuk mahallede sokak ortasında bağırmaya başladı. Sesler üzerine mahalle sakinleri çocuğun yanına geldiğinde çocuk, A.T. (59) isimli şahsın kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar A.T.'yi kaçarken yakalayıp darp etmeye başladı. Bu durumu gören bazı vatandaşlar da polisi aradı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis, zanlıyı öfkeli vatandaşların elinden kurtarıp polis merkezine götürdü.

Çocuğun ailesi de şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği konuyu araştırmaya başladı. N.A., polise zanlının kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Zanlı ise iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, erkek çocuğu, taciz


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