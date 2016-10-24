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Erkek kısırlığı artık tarih oluyor

Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Akdemir, sperm üretim bozukluğu olan ve tedavi edilemeyen erkeklerin mikro TESE yöntemiyle çocuk sahibi olabildiğini söyledi.


24 Ekim 2016 12:06

Menide hiç sperm hücresi çıkmaması durumu olan azoospermi hastalığı, çocuğu olmayan her 10 erkekten birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Akdemir, mikro TESE operasyonunun sperm üretim bozukluğu olan ve ilaçla tedavi edilemeyen erkeklerin çocuk sahibi olmalarında umut ışığı olduğunu kaydetti. Bu yöntemle erkeklerin çocuk sahibi olabileceğini kaydeden Akdemir, “Mikro TESE ameliyathanede ve mikroskop altında yapılır. Mikroskop altında testise ulaşılarak bir kesik atılıyor ve burada tüp yapılar ortaya çıkıyor. Bu tüp yapıların içerisinde sperm hücreleri var. Önemli olan içinde spermin olduğunu düşündüğümüz tüpleri ayırmak. Çıkarılan bu tüpler müdahale esnasında embriyolog tarafından inceleniyor. Daha sonra laboratuvarda işlemlere tabi tutularak, içlerindeki sperm hücreleri ayrıştırıyoruz. Elde edilen hücreler mikroenjeksiyon ile kadının yumurtaları içerisine enjekte ediliyor ve tüp bebek yöntemleriyle çocuk sahibi olma şansı yakalanıyor” dedi.
Medical Park İzmir Hastanesi’nde mikro TESE operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Akdemir, “Hastanemizde azoospermi hastası olan erkeklere micro TESE yöntemiyle sperm hücresi elde etme oranı yüzde 20 ile yüzde 100 arasındadır. Arada bu kadar fark olmasının nedeni hastalık ile ilgilidir. İşin en zor tarafı, hangi hastada hücre bulunup, hangisinde bulunamayacağının ameliyattan önce tahmin edilmesidir. Hekimlerin uzmanlığı bu noktada önem kazanmaktadır” diye konuştu.

Kısırlık kader değil
Dr. Serkan Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mikro TESE yöntemi, ‘çocuk sahibi olamazsın’ denen hastalara umut vermektedir. Hastaların yüzde 50 ila 60 oranında çocuk sahibi olabilme şansları oluyor. Kısırlık kader olmaktan çıkıyor. Bu hastalardan uygun tedavi ile kısa sürede sperm elde edebiliyoruz.”

Etiketler: erkek kısırlığı


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