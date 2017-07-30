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Erkek kuaförlerinde yüz maskesi akımı başladı

Erkek Kuaförü işletmecisi Ahmet Çoban, erkeklerin yüz maskelerine yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Erkek kuaförlerinde yüz maskesi akımı başladı

30 Temmuz 2017 10:22

Son yıllarda bakımlı erkeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Kadınlardan sonra erkeklerinde ilgi odağı yüz maskeleri oldu. Kuaförlere gelen erkekler artık yüz maskesi yaptırmadan çıkmıyor. Konuyla ilgili konuşan 45 senedir Eskişehir'de bir kuaför işletmesi bulunan Ahmet Çoban, müşterilerin yüz maskesine olan ilgisinin son yıllarda arttığını söyledi. 10 yıl öncesine kıyasla bu durumun şaşırtıcı seviyede olduğunu belirten Çoban, "10-15 yıl önce erkek kuaförlerinde böyle bir uygulama olacağını düşünmek bile mümkün değildi. Çok kısa sürede yüz maskesine olan ilgi arttı. Şuan berberlerin olmazsa olmaz uygulamalarından birisi. Müşterilerimizin bu talebi ilk başlarda bizi de şaşırtmıştı ancak artık alıştık. Gelecekte de yüz maskelerine olan ilginin artacağına şüphe yok" şeklinde konuştu.

Yüz maskelerinin cildi rahatlattığını ve insanlara güzel bir görüntü kazandırdığını söyleyen Ahmet Çoban, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Yüz maskelerinin tercih edilme sebebi, siyah noktaları yok edici bir özelliğe sahip olması. Öte yandan cildi parlatıyor ve rahatlatıyor. İnsanlara karşı güzel bir görüntüye sahip oluyorsunuz. İlk uygulamada tabii ki kesin bir sonuç alınamıyor. İlerleyen seanslarda faydaları görülüyor. Tüm vatandaşlarımıza da bunu tavsiye ediyoruz. Memnun kalacaklarına inanıyorum." 

Murathan Yıldırım


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