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Erkek Kumite Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Sırbistan’da düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın son gününde Avrupa Şampiyonası finaline çıkan Erkek Kumite Milli Takımı, 2015 ve 2017’den sonra üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Erkek Kumite Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

13 Mayıs 2018 16:24

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın kapanış gününde Milli karateciler, bir altın ve iki bronz madalya kazandı. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Vojvodina Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonayı üç altın, bir gümüş ve altı bronz madalya kazanarak kapatan Büyükler Karate Milli Takımı, genel klasmanda ikinci olurken, İtalya ile birlikte en çok podyum gören ülke oldu. İspanya’nın üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile genel klasmanda ilk sırayı aldığı organizasyonu İtalya da iki altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile üçüncü basamakta noktaladı.

ZİRVENİN RENGİ DEĞİŞMEDİ 

Son beş Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen, 2015 ve 2017’yi şampiyon kapatan Erkek Kumite Milli Takımı, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan, Ömer Kemaloğlu ve Samed Gök’ten oluşan kadrosuyla Sırbistan’da mücadele etti. İspanya karşısındaki beş serilik final mücadelesine ilk çıkan isim olan Erman Eltemur, tatamiden 2-0 galip ayrılırken, ikinci maçta Burak Uygur rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Uğur Aktaş üçüncü mücadeleyi 2-0 ile hanesine yazdırarak avantajı Milli takıma getirirken, Alparslan Yamanoğlu dördüncü müsabakayı 5-2 yitirdi. Serinin son maçında Rıdvan Kaptan, 4-2 galip gelerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye getirdi.

TAKIM KATADA İKİ BRONZ 

Şampiyonanın son gün sabah seansında yapılan Erkek ve Kadın Takım Kata madalya mücadelelerinde Milliler, iki bronz madalya kazandı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı, 2015 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ettiği Almanya’yı 5-0 yenerek üst üste üçüncü Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’ın oluşturduğu Erkek Kata Milli Takımı da Azerbaycan’ı 5-0 mağlup ederek Avrupa üçüncülüğü kürsüsüne çıktı.

MADALYA DAĞILIMI 

Türkiye’nin madalya dağılımı ise şöyle:
Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg - Altın
Burak Uygur - Kumite 67kg - Altın
Erkek Kumite Milli Takımı - Altın
Ali Sofuoğlu - Ferdi Kata - Gümüş
Dilara Eltemur - Ferdi Kata - Bronz
Tuba Yakan - Kumite 55kg - Bronz
Merve Çoban - Kumite 61kg - Bronz
Uğur Aktaş - Kumite 84kg - Bronz
Kadın Kata Milli Takımı - Bronz
Erkek Kata Milli Takımı - Bronz  

 

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