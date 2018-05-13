Erkek Kumite Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın kapanış gününde Milli karateciler, bir altın ve iki bronz madalya kazandı. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Vojvodina Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonayı üç altın, bir gümüş ve altı bronz madalya kazanarak kapatan Büyükler Karate Milli Takımı, genel klasmanda ikinci olurken, İtalya ile birlikte en çok podyum gören ülke oldu. İspanya’nın üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile genel klasmanda ilk sırayı aldığı organizasyonu İtalya da iki altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile üçüncü basamakta noktaladı.

ZİRVENİN RENGİ DEĞİŞMEDİ

Son beş Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen, 2015 ve 2017’yi şampiyon kapatan Erkek Kumite Milli Takımı, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan, Ömer Kemaloğlu ve Samed Gök’ten oluşan kadrosuyla Sırbistan’da mücadele etti. İspanya karşısındaki beş serilik final mücadelesine ilk çıkan isim olan Erman Eltemur, tatamiden 2-0 galip ayrılırken, ikinci maçta Burak Uygur rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Uğur Aktaş üçüncü mücadeleyi 2-0 ile hanesine yazdırarak avantajı Milli takıma getirirken, Alparslan Yamanoğlu dördüncü müsabakayı 5-2 yitirdi. Serinin son maçında Rıdvan Kaptan, 4-2 galip gelerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye getirdi.

TAKIM KATADA İKİ BRONZ

Şampiyonanın son gün sabah seansında yapılan Erkek ve Kadın Takım Kata madalya mücadelelerinde Milliler, iki bronz madalya kazandı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı, 2015 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ettiği Almanya’yı 5-0 yenerek üst üste üçüncü Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’ın oluşturduğu Erkek Kata Milli Takımı da Azerbaycan’ı 5-0 mağlup ederek Avrupa üçüncülüğü kürsüsüne çıktı.

MADALYA DAĞILIMI

Türkiye’nin madalya dağılımı ise şöyle:

Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg - Altın

Burak Uygur - Kumite 67kg - Altın

Erkek Kumite Milli Takımı - Altın

Ali Sofuoğlu - Ferdi Kata - Gümüş

Dilara Eltemur - Ferdi Kata - Bronz

Tuba Yakan - Kumite 55kg - Bronz

Merve Çoban - Kumite 61kg - Bronz

Uğur Aktaş - Kumite 84kg - Bronz

Kadın Kata Milli Takımı - Bronz

Erkek Kata Milli Takımı - Bronz