Erkeklerde kadın tipi meme büyümesi olan jinekomastinin de oldukça sık rastlanan bir durum olmakla birlikte, yaşlanma ile beraber görülme sıklığı yüzde 30-40 civarlarına kadar çıkıyor.

Son zamanlarda özellikle jinekomastinin vücut geliştirme yaparak düzeleceği ile ilgili toplumda yaygın bir kanı olduğunu dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, ancak vücut geliştirme sürecinde kullanılması tavsiye edilen anabolik steroid denilen takviye ilaçlarının kullanımının jinekomastiyi daha da tetiklediğini ve bilimsel bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Op. Dr. Türker Özyiğit, günümüzde özellikle ergenlik dönemi beslenme bozukluklarının ve obezitenin yaygınlaşmasıyla erkek vücut şeklinde kadınsılaşma tarzında değişiklikler görülmeye başlandığını belirtti. Bel bölgesinde, kalça ve bacaklardaki yağlanma tolere edilebilmekle beraber meme bölgesi büyümesi genç bir erkek için kabul edilemez bir durum haline gelmektedir.

Ameliyatı kim yapmalıdır?

Tıpta özellikle son zamanlarda “sınır ihlali” denilen bazı branşların maddi çıkarlar doğrultusunda yapmaması gereken ameliyatları yapması diye bir durum söz konusudur. Jinekomasti ameliyatları genel cerrahlar tarafından yapılmakla birlikte, sekonder deformite dediğimiz yeniden aynı ameliyata gereksinim duyacak hale gelme sıklığı çok artmıştır. Subkutan mastektomi denilen kadın memesine yapılan bir ameliyatın benzeri jinekomastide uygulanmakta, meme başı çevresinde kesiler yapılarak doku çıkartılması sonucu aşırı genişlemiş ve kabul edilemez izler kalabilmektedir. Oysaki bu ameliyatı yaptırmak isteyen gençlerin esas hedefi, yazın plajda dolaştığı zaman ameliyat olduğunun anlaşılmaması ve bu sorundan tamamen kurtulmuş olmaktır.

Ameliyatta hiç doku çıkarmadan sarkmış ve genişlemiş olan meme derisi gerilebilir mi?

Her jinekomasti, memede herhangi bir kesi yapılmadan ve doku çıkarılmadan düzeltilebilir. Bunu sadece plastik cerrahlar yapabilir.

Memede hiç kesi yapmadan sarkmış ve genişlemiş olan meme derisi nasıl sıkılaştırılıyor?

Bu sıkılaştırma işlemi lazer yardımı ile gerçekleştirilmektedir.

Ameliyattan sonra normal yaşama ve spor faaliyetlerine ne zaman başlanıyor?

Ameliyattan 1 gün sonra iş hayatına başlanmakla birlikte hastalara 1 gün sonra yüzme ve göğüs kaslarını kasıcı spor haricinde hemen spor yapmaya başlamaktadır. Bu şekilde ameliyatla oluşan ödem daha çabuk atılıp hayat hemen normalleşmektedir.