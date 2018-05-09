Erkekler baktı, genç kız dumanların arasına daldı

Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp 12. Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında gişede bulunan Emrah K. adlı genç dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle gişe içerisinde baygınlık geçiren şahsı Ayşe Bilgin dışarı çıkardı. Yangında yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.



Olay anında yaşadıklarını anlatan Ayşe Bilgin, çocuğun birisinin arkadaşının yandığını ifade ederek yanlarına geldiğini söyledi.



Kendisinden havlu istediğini, havluyu alarak otoparka gittiğini anlatan Bilgin, “Baktım herkes bakıyor. Gözüm karardı. Bir şey hatırlamıyorum. İçeri girdiğimde dumandan çocuğu falan göremedim. Sonra baktım yerde birisi yatıyor. Önce çıkarmaya çalıştım olmadı. Ama sonra kucaklayarak dışarıya çıkardım. Dışarı çıkarınca diğer arkadaşlar yardımcı oldu”