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Erkekler baktı, genç kız dumanların arasına daldı

Çorum’da bir otoparkın gişe bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenerek baygınlık içerip mahsur kalan görevliyi yan tarafta esnaflık yapan genç kız kurtardı.

Erkekler baktı, genç kız dumanların arasına daldı

09 Mayıs 2018 23:19

Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp 12. Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında gişede bulunan Emrah K. adlı genç dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle gişe içerisinde baygınlık geçiren şahsı Ayşe Bilgin dışarı çıkardı. Yangında yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.


Olay anında yaşadıklarını anlatan Ayşe Bilgin, çocuğun birisinin arkadaşının yandığını ifade ederek yanlarına geldiğini söyledi.


Kendisinden havlu istediğini, havluyu alarak otoparka gittiğini anlatan Bilgin, “Baktım herkes bakıyor. Gözüm karardı. Bir şey hatırlamıyorum. İçeri girdiğimde dumandan çocuğu falan göremedim. Sonra baktım yerde birisi yatıyor. Önce çıkarmaya çalıştım olmadı. Ama sonra kucaklayarak dışarıya çıkardım. Dışarı çıkarınca diğer arkadaşlar yardımcı oldu”  

 

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