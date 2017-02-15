Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final maçında Anadolu Efes ile karşılaştı. İlk yarısı 39-39 eşitlikle tamamlanan karşılaşmadan Fenerbahçe, Anadolu Efes'e 82-74 mağlup ayrıldı.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, Luigi Datome, Jan Vesely ve Ekpe Udoh beşiyle başladı. Sarı Lacivertliler'de Pero Antic, Anthony Bennett ve Nikola Kalinic, yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle dışarıda kalan isimler oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Murat Biricik xx, Alper Altuğ Köselerli xx

Anadolu Efes: Tyler Honeycutt xxx 11, Doğuş Balbay xx 5, Derrick Brown xx 11, Cedi Osman xx 11, Jayson Granger xx 10, Thomas Heurtel 18 xxx, Can Maxim Mutaf 2 x, Bryant Dunston xx 12, Alex Ryan Kırk x 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

Fenerbahçe: Ekpe Udoh xx 14, Bogdan Bogdanovic xx 12, Kostas Sloukas xx 10, James Nunnally xx 10, Vesely xx 13, Ali Muhammed x 4, Ahmet Duverioğlu x, Luigi Datome xx 11

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 19-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-39

3. Periyot: 59-50 (Anadolu Efes lehine)

Cem Geçim - Onur Emre Durak